美國聯邦最高法院20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後就宣布以另條法律，對全球徵收10%關稅。川普週六透過社群發文，宣布10%關稅將上調至15%。因行政院副院長鄭麗君日前才宣布，與美國簽訂對等貿易協定，如今狀況有變，行政院前副院長施俊吉說，他曾努力勸阻政府應該等待美國最高法院的判決，暫緩與美國達成談判協議。現在看來，這是絕對正確的建議，可惜未獲政府採用。施俊吉1月13日在臉書發文指出，美國最高法院即將就川普課徵關稅是否合法作出裁決，國際出口業者與美國進口商均高度關注判決結果，外媒也持續預測宣判時點。然而就在各界等待之際，卻傳出台美可能達成談判協議的消息，內容包括台積電將赴亞利桑那州增建5座晶圓廠，以換取美方將關稅降至15%。他質疑，在判決尚未出爐前就倉促談判，時機點是否妥當，值得商榷。施俊吉指出，川普政府依據1977年《國際緊急經濟權力法》對多國商品加徵三類關稅，包括一律適用的10%基準關稅、依貿易逆差與談判情況調整的對等關稅，以及針對加拿大、中國與墨西哥祭出的反芬太尼關稅。他以英國與台灣為例說明，美國對英國僅課徵10%基準關稅，對台灣則課徵「20＋N」%，其中20%為基準與對等關稅的合計稅率，N則為既有的最惠國待遇稅率，並無違法疑慮。對於判決可能結果，施俊吉分析，最高法院的裁定不外乎川普勝訴或敗訴兩種情境；若敗訴，可能為全部或部分關稅違法。目前市場預測川普敗訴機率較高，合法預測平台Kalshi上押注敗訴的比例達七成以上。他認為，若IEEPA相關關稅遭判違法，台灣目前被加徵的20%稅率將立即失效，僅剩最惠國待遇稅率，美方形同無條件降稅。施俊吉進一步指出，若川普不願接受結果，可能啟動其他法源條款作為替代方案，但難以如IEEPA般達成全面、快速且具全球性的效果，政策威嚇力將大幅下降。此外，若關稅違法，美國政府須將已收取的關稅退還給進口商。根據外媒報導，涉及退稅金額高達上千億美元，影響數十萬家業者，對美國財政亦將形成壓力。他質疑，在此背景下，台灣是否有必要以新增5座先進晶圓廠作為交換條件，換取5%的關稅減讓，認為在判決前即定案，時機選擇令人遺憾。