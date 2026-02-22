我是廣告 請繼續往下閱讀

▲辛柏毅的老婆於海邊擺放照片及蛋糕，思念溢於言表。（圖／翻攝自reeeee2812 Threads）

辛柏毅29歲生日！愛妻心碎奔海：哭花了妝

▲▼辛柏毅跳傘於花蓮東北外海失聯，至今尚未尋獲，家屬沉痛萬分。（圖／翻攝自reeeee2812 Threads 、空軍臉書）

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅上月6日駕駛F-16V戰機失事，跳傘於花蓮東北外海失聯，至今尚未尋獲，昨（21）日正逢他29歲生日，其老婆透過社群Threads曬出慶生照，自己與男方父母抵達「最靠近辛柏毅的海邊」擺放照片、蛋糕，並在沙灘上寫下祝福：「生日快樂。如果要前往幸福的路上，我們都還遙遙無期；但唯一不變的，是對你濃厚的思念及偏愛⋯⋯」引來超過280萬網友看哭，紛紛留言打氣，讓人揪心。辛柏毅的老婆昨於社群Threads發文，「今天是第一個沒有辛柏毅的辛柏毅生日」，她帶著男方爸媽，到了最靠近辛柏毅的海邊，陪伴他度過29歲生日，「爸爸默默地在海灘寫下想對你說的話，而我盯著照片及草莓蛋糕發呆地哭著，是屬於我們沉默的祝福及愛。好愛好愛你，看我哭花了妝就知道有多少思念在裡面⋯⋯。」畫面中，辛柏毅的老婆在石堆上放著男方照片與一塊草莓蛋糕，強忍著淚水、俯靠在石堆旁，與辛柏毅合拍，打起精神淺淺一笑，即便仍不知對方身在何處，她依舊喊話：「老公，今天天氣好溫暖，爸爸媽媽臉上的憂愁似乎少了一點點，我用力地把妝蓋過我的憔悴，畢竟我是你最火辣的辛太太⋯⋯」字句感受到掙扎與心酸。「如果要前往幸福的路上，我們都還遙遙無期；但唯一不變的，是對你濃厚的思念及偏愛」，辛柏毅的老婆娓娓說著，語氣堅定，卻又流露感傷，引來各方留言打氣，「辛柏毅上尉是那片大海，帶給每個人勇氣，將隨著海風經過妳耳畔，輕輕呢喃妳名字」、「以後為妳遮風擋雨的大樹是他，為妳抵擋嚴寒的毛衣也是他⋯⋯。」