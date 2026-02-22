我是廣告 請繼續往下閱讀

澎湖縣長陳光復日前在澎湖演藝廳發放福袋行程之際，不慎從階梯上摔落並撞擊後腦勺昏迷，一度失去呼吸心跳，如今轉院至高雄榮總救治。家屬今（22）日透過臉書更新最新狀況，表示陳光復正在努力，​這幾天已能睜眼睛，眼球也跟著有了反應，昏迷指數從入院時的3，進步到現在的6，血栓狀況指數已逐日下降，​目前仍處於關鍵觀察期，「雖然艱辛，但每一步都走得穩健持平」。家屬表示，​這幾天，對守候在高雄的家人來說，最溫暖的力量莫過於從家鄉澎湖傳來的每一聲祈禱。​今天早上，收到馬公長老教會教友們傳來的影片，聽著大家齊心獻詩《我要仰望耶和華》，看著教友們為陳光復全心祈禱。歌詞裡唱著「我的對敵啊，不用向我誇口，我有跌倒要再起來，我在黑暗中，祂作我的光。」這段話，就像是陳光復現在最真實的寫照。「光復真的聽見了，他也正在努力」，家屬表示，​這幾天，在耳邊輕聲對他說著大家對他的愛，他睜開了眼睛，眼球也跟著有了反應。看著昏迷指數從入院時的3，進步到現在的6，看見他的生命韌性，也看見了上帝的應允。家屬指出，​醫療團隊正全力穩定他的血栓狀況，指數已逐日下降，並增加了營養補給。醫師提到，陳光復的心臟、肝腎等基礎指數都非常健康，這證明了他的身體底子很好，擁有「跌倒要再起來」的最強後盾。雖然肺部因急救時有些許積水，但醫師強調都在可控範圍內，會持續密切注意。家屬說，​目前陳光復仍處於關鍵觀察期，雖然艱辛，但每一步都走得穩健持平。醫師提醒要給病人時間與耐心，「而我們相信，祂必導光復到光明中」。最後家屬提到，​請大家繼續為陳光復加油，一起守望。「每一位不曾放棄、為光復祈禱的您，不論您以何種形式與宗教祝禱，我們真的感謝您」。