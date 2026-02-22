我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院裁定美國總統川普（Donald Trump）所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模對等關稅措施違憲，不到24小時，川普宣布對全球課徵10%暫時性關稅、21日又宣布將提高至15%。川普政府目前仍有諸多法條能援引持續進行課徵關稅，但藍營昨開始帶出台灣談判談得太早，應該重談的論調。中華經濟研究院院長連賢明今日表示，談判得太早，應該等判決出來再和美國談關稅的說法，基本上是標準的父子騎驢。連賢明表示，其實早在對等關稅開始實施，就有許多智庫警告有違法之虞。既然這可能性不低，川普陣營也早就都做好準備。比較需要花時間解釋的，是 IEEPA 這顆無敵星星被拿走後，川普不能再用關稅威脅其他國家，像警告印度購買俄羅斯原油要加關稅，這些警告都失效了；更重要的是，川普先前努力談的關稅成果，要怎麼被保留下來。一旦大家回到零關稅日子，要重新課稅就幾乎不可能。連賢明指出，對等關稅體系有三條原則。第一，沒有國家是零關稅，避免洗產地。第二，中國稅率最高，避免中國靠美國繼續繁榮。第三，和中國靠近國家稅率比較高，和美國同盟國家稅率比較低。從這幾個原則來看，要取代對等關稅，川普需要的是迅速給不同國家不同稅率的工具。最符合民主原則的方法當然是去國會要求同意對等關稅。但以目前兩黨對峙情況，國會成功的可能性不高。比較有可能的，是從現有工具箱中拼湊出來一個類似效果的工具。連賢明強調，這顆無敵星星被拿掉不代表不能破關，只是要花比較多功夫。歷任美國總統都有針對不同國家，不同產業提高過關稅，美國現有貿易法有針對不同狀況，像 301條款 (貿易不公平)，232條款(國安產業)，201條款(傾銷)等，這些都是比較常用貿易條款，授權行政機關可以提高關稅來保護本國產業 ；一知道被判違法，川普立即宣布將改用貿易法中122條推動為期150天的10%全球性臨時進口附加稅，同時強調232（國安）與301（不公平貿易）等既有工具仍然有效，並將啟動新的調查與替代方案以「補回」關稅架構。連賢明提到，川普用122條款的原因也相當簡單，因為 122 可以不用聽證，不用調查，由總統逕行宣布稅率實施150天，超過150天後要經過國會同意。現在不管這法條適不適用，要的就是先填補上關稅的空缺，不能回到零關稅。就算有人檢舉，法院審理就超過150天，就算到頭來被判違法也夠本了。連賢明認為，台灣要準備好下一輪的301條款調查，以目前台灣對美順差快1600億，排名美國貿易第四大逆差國，301條款要成立真的不是太困難。要是大家對這次協議的對等關稅稅率不滿意，就再等一下301條款，測試一下川普的耐心，到時候說不定會有不一樣的驚奇。連賢明也提到，這兩天突然冒出許多專家，評論稱台灣談判得太早，應該等判決出來再和美國談關稅。她吐槽，這是標準的父子騎驢說法，前面的時候一堆人抱怨日本韓國都談完了，台灣為什麼談不出來；真的談出來又說，台灣談判的時機沒抓好，要等大法官判決出來才對，全世界對等關稅都回到 10% (要疊加MFN)，只有台灣傻傻的交 15% (不疊加MFN)。昨天晚上川普又上調稅率，大家只好講另外一套。連賢明強調，好的協議比好的時機重要，首先，因這次台美貿易談判中，台灣主控權沒有那麼多。且川普也一直拿不定主意，這是要如何抓準談判時機？第二，台美貿易協議還要考量到中美談判，若拖到判決後，川普與習近平四月會面，川普是否會想在那時與台灣達成協議，只會增加許多新的變數。對於有些人說繼續拖，台灣就交20% (要疊加) 的對等關稅也沒有差，反正最強的科技業關稅被豁免。連賢明認為，這個論點是沒錯，台灣去年對美順差 95% 是科技業，但是傳統產業在繳對等關稅。傳產面對比日韓高的稅率，再加上MFN也要計算，許多產業在國際競爭上相當辛苦，台美貿易協議拖下去，傷最大是這些傳統產業，也不要想判決後這些稅款可以拿回來，川普打定主意跟你耗到卸任。最後，連賢明也透露，中經院和日韓幾個重要智庫都聊過，他們一致的看法就是不論大法官判決合不合法，日韓也不會重談貿易協議 (這幾天日韓政府都出來重申這看法)。原因也很簡單，沒有智庫相信川普會乖乖守法，說自己引用錯法律很抱歉，對等關稅就乾脆算了，一起回到WTO的低稅率。每個智庫都說川普應該會繼續用其他工具維持對等關稅架構，更何況方丈的心眼那麼小，到時候重談的國家會被報復。