▲汪小菲（左）現任老婆馬筱梅（右）快生了，一舉一動皆受到矚目。（圖／微博＠硬控娛樂家）

汪小菲離婚大S後，和台灣人馬筱梅（Mandy）再婚超過一年，兩人愛的結晶即將誕生，為了迎接新生命的到來，夫妻倆在過年前就回到台灣待產，不過年夜飯卻不見汪小菲母親張蘭的身影，引起許多網友關注。昨（21）日張蘭在微博上傳自己坐飛機的影片，開心喊著「迎接我們家的小馬」，準備前往台北迎接家裡新成員，同時她也透露自己因為前陣子感染了些病毒，因此才沒有和夫妻倆同行過年。張蘭昨日在微博上傳自己搭乘飛機的影片，她表示原本要在春節期間就到台灣和兒子汪小菲一家人團聚，但因同時感染皰疹病毒與感冒，身體狀況不佳被迫延後行程，她坦言當時健康亮紅燈，只能先專心休養，如今康復後便第一時間飛往台北，「不想再錯過與家人相聚的時間。」接著張蘭也喊話自己的孫子孫女，「初五想我的小孫女啦！和我的小箖箖、小玥玥，在迎接我們家的小馬啦，等待著我帶著我們家小馬回北京，就能跟大家見面啦！」透露本趟最重要的事情之一就是看見汪小菲、馬筱梅的第一胎寶貝，興奮之情溢於言表。汪小菲離婚大S後，和馬筱梅再婚超過一年，目前馬筱梅正在台灣待產，兩人婚後生活低調，但動態仍備受外界關注，此行張蘭不僅是探親，更是來迎接新生命，隨著「小馬」即將報到，汪家家族版圖也將再添新成員，引起許多網友關注。