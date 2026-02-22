我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希（前排中）與楊丞琳（後排左）、潘瑋柏（後排右）同框，掀起《不良笑花》回憶殺。（圖／翻攝自陳妍希IG）

陳妍希、楊丞琳、潘瑋柏同框！掀《不良笑花》回憶殺

▲陳妍希（左起）、潘瑋柏、楊丞琳、藤岡靛演出的《不良笑花》距今已經18年了。（圖／翻攝自楊丞琳微博）

《不良笑花》18年了！2008年，陳妍希偕楊丞琳、潘瑋柏及藤岡靛主演電視劇《不良笑花》，是為90年代青春回憶之一，播畢18年後，今（22）日陳妍希透過社群IG曬出合體動態，除了楊丞琳、潘瑋柏之外，還有2人各自伴侶李榮浩、宣云（Luna），眾人面對鏡頭燦笑，與18年前模樣相比，歲月彷彿不曾停留他們的容貌上，更顯見彼此深厚交情，洋溢溫馨氛圍。陳妍希今稍早於社群IG發文，貼出與楊丞琳、潘瑋柏的合照，雀躍地喊：「Happy together！」看來她離婚陳曉後，度過第一個農曆春節心情不受影響，畫面中，也見楊丞琳、潘瑋柏分別帶著老公李榮浩、老婆Luna參加聚會，另外還有多年好友楊欣在一旁，眾人齊聚圍爐，和樂融融，楊欣也談到：「開心聚在一起，聊天笑到肚子痛！」場面溫馨。陳妍希動態一出，掀起粉絲對2008年《不良笑花》的懷念，當年劇中潘瑋柏與楊丞琳分別飾演「唐門」、「蔣小花」，陳妍希飾演女二「江蜜」，藤岡靛則飾演癡情守候楊丞琳的「賈思樂」，4人拍戲期間培養出深厚情感，這次除了藤岡靛之外，3人合體讓粉絲感動不已，「想看4人合體」、「垃圾車有幾個燈，經典重現」、「這合體回憶滿滿！」《不良笑花》在2008年開播，男主角是潘瑋柏，他最終在劇裡跟楊丞琳修成正果戀愛，雖然這部戲當年沒拿金鐘獎，但討論度頗高，尤其是楊丞琳搞笑扮醜的畫面讓觀眾印象深刻。楊丞琳、潘瑋柏、陳妍希也因為《不良笑花》變成知心好友，至今都還是會私下碰面，陳妍希去年2月發出離婚聲明時，楊丞琳也被拍到飛往中國陪伴，看得出交情真摯。