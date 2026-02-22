我是廣告 請繼續往下閱讀

裸祭是什麼

日本岡山縣岡山市西大寺觀音院，21日舉行當地知名的「裸祭」，也是日本三大奇祭之一，但晚間10點多左右發生意外，有6名男子送醫，其中3人狀況嚴重失去意識。根據NHK報導，21日晚上，在岡山市舉行的祭典中，多名參加活動的男性受傷，其中3人在被送往醫院時處於無意識狀態。警方與消防單位表示，21日晚上10點左右，接獲位於位於岡山市東區的西大寺觀音院通報，祭典參加者中有人受傷。多名男性受傷並被送往醫院，其中3人在送醫時已經失去意識。這項祭典因身穿兜襠布的男子們彼此碰撞，爭奪被視為能帶來福氣的「寶木」而聞名，也被稱為「裸祭」，並被指定為日本國家重要無形民俗文化財。主辦單位表示，21日晚間的祭典約有1萬人參加，受傷發生的時間點，推測是在晚間10點本堂燈光熄滅後，向密集的人群中投擲「寶木」之後不久，當地警方目前正在詳細調查當時的具體情況。日本觀光局介紹，每年2月第三個星期六，聚集到岡山縣岡山市「西大寺」的男人們，在寒冬裡，只穿著白色兜襠布與白色襪子的男人子數量多達約1萬人。祭典中，將2個1對象徵幸福與幸運的寶木扔入人群中，搶到寶木的人被認為是當年度的「福男」。這項西大寺會陽祭，是一項擁有500多年歷史的神聖祭典。起源於1510年，當時的住持忠阿上人向參拜的信徒們授予守護符。人們得到幸福，之後希望獲得守護符的人接連不斷，因此不得已只能將守護符從參拜者頭上丟下，之後變成人們互相爭搶。守護符隨著時代而變成了寶木，為了在爭奪過程中身體能夠自由行動而赤裸身體，演變成了現在的形式。寶木是每年從御神木削下，耗時2週時間加持，參加者懷抱著想為自己或家人的健康與長壽、孩子健康成長與考試合格等願望爭搶寶木。