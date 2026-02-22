農曆年假9天進入尾聲，但下週開工後只要再上4天班，就將迎來228三天連假，想好要去哪裡散心出遊了嗎？各縣市老街景點勢必成為熱門選項之一。近期有網友發現，「鹿港老街」的遊客人潮統計數據大幅甩開其他老街對手，好奇為何鹿港老街能如此強勢？去過的旅客也紛紛給出答案：「真的好玩！」
有鄉民在論壇PTT發文指出，「去年老街旅遊人數排名出來了，全台一堆老街，但鹿港老街直接第一名，遊客人數甚至跟第二名差很多倍，鹿港老街怎麼能贏這麼多？」
貼文曝光後，吸引大批曾造訪鹿港老街的遊客回應，「上百種在地小吃，好吃好玩好逛，沒什麼可挑剔」、「可活動範圍大，而且幾乎都能步行，不會只有一小區域能逛」、「鹿港有在地導覽，還能騎腳踏車穿梭小巷」、「適合長輩拜拜、走走看看」、「經典古味、古物保存良好，每年必去」。
鹿港老街稱霸全台！11個月吸引2232萬遊客再創紀錄
根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計，2025年1至11月期間，全台最強老街由彰化「鹿港老街」奪冠，11個月內累計2232萬4939人次。亞軍為高雄「旗山老街」，吸引674萬4149人次，而九份老街則遭大溪老街超車跌出前三名，其餘排名如下：
2025台灣老街景點觀光人次排行（統計期間2025年1至11月）
第一名：鹿港老街及周邊地區，2232萬4939人次。
第二名：旗山老街，674萬4149人次。
第三名：大溪老城區（大溪老街），550萬6240人次。
第四名：瑞芳風景特定區（九份老街），543萬7102人次。
第五名：淡水金色水岸及周邊地區（淡水老街），442萬0860人次。
第六名：新化老街，174萬1011人次。
第七名：內灣老街，144萬9986人次。
第八名：鶯歌老街，126萬3376人次。
第九名：三峽老街，112萬1059人次。
第十名：鹽水老街，103萬0633人次。
第十一名：北埔老街，86萬4477人次。
第十二名：萬和宮（含南屯老街），24萬3843人次。
事實上，從2024年起，鹿港老街進入觀光署遊客人潮統計之後，便穩坐彰化最強景點以及全台最強老街兩大寶座。進一步觀察鹿港老街的每月人潮數據，農曆新年期間的一、二月穩定突破200萬人次，主要為前往百年廟宇天后宮、龍山寺的信眾；每年5月至7月也都超過200萬人，暑假出遊人潮也很多。而最高峰出現在10月，因彰化主辦台灣設計展，鹿港同步舉辦鹿港音樂祭，邀來盧廣仲、玖壹壹、美秀集團等卡司在百年古鎮開唱，該月吸引超過240萬人次。
