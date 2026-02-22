我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市明（23）日即將迎來開紅盤，面對美國總統川普迎來的關稅變數，凱基投顧發布最新總經展望，回顧2026年春節期間全球金融市場，短線須審慎面對震盪，但中長期仍存在布局契機。整體來看，類股輪動逐漸接近瓶頸，美股維持震盪格局，反觀歐股與日股展望相對正面，債市則需等待殖利率進一步上行後再布局。法人分析，近期市場最大變數來自美國關稅政策與地緣政治風險。美國最高法院裁定川普依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵對等關稅違憲，但隨即以貿易法第122條暫行補位，對全球各國徵收10%關稅，美東時間2月24日凌晨起生效，為期150天，最新消息則是上調至15%。凱基投顧認為，短期不確定性有限，真正影響將落在後續關稅法源調整與政策延續性。法人指出，春節期間美股呈現高檔震盪格局，標普500指數小幅回落，市場對降息預期仍反覆。儘管通膨逐步降溫，但就業與消費數據出現分歧，使聯準會政策方向未明，科技股資本支出也開始受到市場更嚴格檢視。此外，美伊地緣政治緊張升溫，推升能源與軍工股，若衝突升級，將成為市場新一輪波動來源。凱基提醒，短期市場風險並非立即反映，而是可能在未來政策落地後逐步發酵。相較之下，歐股表現相對亮眼，主要受惠企業獲利上修與PMI回溫，英國、德國及西班牙為首選市場。其中英股受降息預期帶動資金流入銀行與防禦型類股，德國製造業也逐步回溫，有補漲空間。日股方面，政治穩定與政策方向明確帶來利多氛圍，類似安倍初期改革紅利，有利股市中期表現。資產配置上，法人建議短線對美債保持觀望，待殖利率進一步走升後布局中長天期債券。投資級債具防禦優勢，高收益債則應避開CCC以下評級標的。匯市部分，聯準會內部分歧加上關稅政策不確定性，美元短線仍具支撐，下行空間有限。至於新興市場債市，在美元中長期偏弱與降息循環帶動下，後市仍具吸引力。商品市場方面，美伊衝突風險推升油價，短線能源價格具支撐；黃金則在修正後進入築底階段，地緣政治與關稅不確定性提供下方支撐力道。法人總結，全球市場正處於政策與景氣轉折期，短期需防震盪，但中長期仍有布局機會。建議投資人關注美國政策變化、地緣政治風險與經濟數據走向，並採取靈活資產配置策略，掌握波動中的投資機會。