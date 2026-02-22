我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王建民（左）撞臉SJ希澈（右）。（圖／翻攝自IG@cpbl_official、Threads）

▲偶爾會素顏上節目的希澈。（圖／SUPER TV節目片段）

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開賽，出場球員正在密集集訓中，昨（21）日中華職棒CPBL在官方社群曬出球員、教練們的上班路，其中壓軸登場的王建民竟然意外撞臉SUPER JUNIOR（SJ）成員金希澈，讓許多紛紛E.L.F（SJ粉絲名）紛紛笑瘋表示認錯人。一名網友在Threads發文寫下：「這王葛格（王建民）也太帥了吧」，同時附上王建民在中職上班路的照片，其中他留著長捲髮、表情嚴肅、背著包包踏進球場，準備迎接接下來的挑戰，然而留言區卻紛紛歪樓，表示「超級像SJ金希澈！」許多網友紛紛留言表示撞臉SJ希澈，「我以為金希澈，不對這是王建民」、「希飯滑到第二遍還是又看成希澈、「乍看之下好像希澈喔」、「你掉的是，有管理的金希澈，還是沒管理的金希澈」、「我擔變宇宙大明星投手了」、「像前一天喝多水腫的希澈。」因為希澈在鏡頭前也總是留著相同捲髮、素顏上鏡，因此有許多粉絲紛紛認錯。隨著世界棒球經典賽（WBC）即將開打，2026台日棒球國際交流賽也將於2026年2月25日至28日在臺北大巨蛋盛大登場，此次賽事不僅邀請日本職棒勁旅福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊來台，與中華隊進行精彩對決，更結合音樂與運動元素，打造跨國交流盛會，主辦單位公布豪華賽後演唱會卡司，邀來Dara（Sandara Park）、超心動♡宣傳部、李聖傑、滅火器、2PM以及MONSTA X輪番開唱，讓球迷在觀賞比賽之餘，也能享受音樂演出，為台日體育交流寫下新篇章。