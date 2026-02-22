我是廣告 請繼續往下閱讀

年假即將進入尾聲，總統賴清德今（22）日釋出影片，有別於過往西裝筆挺形象，換上運動服配Air Max95，與運動部長李洋一同做健康操，希望民眾在家也能一起「動次動」，並在新的一年更健康、更有精神。農曆過年期間餐餐少不了大魚大肉，在年假進入尾聲，賴清德今日特別釋出影片，與運動部長李洋一同做健康操。片中賴清德有過於以往身著西裝，特別換上運動服配Air Max95一起示範健康操。賴清德說，這次特別邀請部長李洋一起陪大家做一套居家健身操。動作簡單、不用器材，在家就能完成，長輩、小孩都可以一起跟著做。看李洋做起來當然很輕鬆。不過對平常沒有運動習慣的長輩來說，剛開始可能會有點不穩、有些吃力，我自己做起來也有挑戰。賴清德表示，但沒關係，運動不是比誰厲害，而是願意從今天開始。每天10分鐘，邀請大家一起跟著影片運動，「樓頂揪樓跤，阿公揪阿媽，阿母揪阿爸。全家做伙動次動、笑一笑，讓新的一年更健康、更有精神」。