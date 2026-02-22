電競世界盃（EWC）今年邁入第3屆，最受矚目的《英雄聯盟》項目近日也公布時間、賽制、參賽資格等規範，2026年電競世界盃《英雄聯盟》共祭出200萬美金（約6000萬新台幣）的獎金池，正賽緊跟在7月12日結束的《英雄聯盟》季中邀請賽後，於7月15日至7月19日舉行，且還會事前進行「線上晉級賽」。
電競世界盃再擴大 《英雄聯盟》共16支隊伍參戰
電競世界盃《英雄聯盟》前2年都採直接邀請各個賽區前兩名戰隊的模式，不過今年決定擴大規模到16支戰隊，正賽共為4組，並採用雙敗淘汰賽制，除了攸關隊伍淘汰的比賽是打BO3外，其餘小組賽都是單場BO1，小組前兩名晉級8強單敗淘汰賽，總冠軍賽才打BO5。
新增線上資格賽 電競世界盃《英雄聯盟》賽局拉長
在參賽資格上，去年電競世界盃冠軍Gen.G可直接參與，加上LCK第二賽段冠軍、LPL第二賽段冠軍、LEC春季賽冠軍、LCS春季賽冠軍、CBLoL第一賽段冠軍、LCP第二賽段冠軍， 7支隊伍可直接獲得電競世界盃的參賽資格。
剩餘9支參賽隊伍，官方將透過各個區域「線上晉級賽」決定，韓國、中國、歐洲（EMEA）各有兩張門票，而北美、南美、太平洋賽區則各有1個晉級名額，線上晉級賽時間尚未確定，但需要避開6月26日開打的《英雄聯盟》季中邀請賽，對選手來說休息時間非常稀少，如何維持狀態是一大課題。
資料來源：EWC_Extra
