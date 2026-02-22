我是廣告 請繼續往下閱讀

億光今（22）日公告，因發現南韓LED供應商Seoul Semiconductor Co., Ltd（首爾半導體）製造及銷售的車用LED及或高功率LED產品，疑涉侵害億光擁有的美國發明專利，為防止專利權侵害情事持續發生，已於美國時間2月13日向美國德州東區聯邦地方法院馬歇爾分院提起專利侵權訴訟。億光指出，已訴請法院排除及停止前述被告的專利侵權行為，並請求損害賠償。經初步評估，截至目前此案尚未對公司財務狀況及整體營運產生重大影響，後續影響將視訴訟進展及法院最終審理結果而定。億光指出，重視智慧財產權保護，並持續投入研發以維持競爭優勢，未來也將依法採取必要措施維護權益，並依相關法令揭露相關資訊，以保障投資人權益。億光表示，適逢台灣春節國定假期，於獲悉美國法院受理案件並取得文書案號後發布重大訊息。法人指出，車用LED與高功率LED屬於技術門檻較高、附加價值較佳的應用領域，也是近年LED產業的重要發展方向，相關專利布局對於廠商長期競爭力具關鍵影響。億光此次主動赴美提告，顯示其對專利權保護的重視程度，亦有助於鞏固公司在高階應用市場的技術定位。