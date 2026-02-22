我是廣告 請繼續往下閱讀

日本鹿兒島祭出旅遊補助措施！鹿兒島縣知事塩田康一宣布，將針對外國遊客提供新幹線補助方案，若遊客搭乘「福岡博多至鹿兒島中央」新幹線，且停留住宿在鹿兒島縣一晚，單程票全額補助，這段路程票價11500日圓（約台幣約2400元）。根據南日本新聞與南日本放送等日媒報導，鹿兒島縣在編列2026年度預算時，納入了一項活用九州新幹線吸引訪日旅客的措施。塩田康一於20日的縣議會全體會議上說明，「預估將有2萬名外國觀光客利用此措施，可創造縣內觀光消費額約達17億日圓。」該項計畫提供從福岡「博多站」前往「鹿兒島中央站」的新幹線單程票全額補助，以及縣政府定位為潛力市場地區的訪日旅客為對象，一項附帶條件為需在縣內住宿至少一晚。報導指出，目前鹿兒島縣內外國旅客住宿人數尚未恢復至新冠疫情前水準，鹿兒島機場的國際定期航班也接連停飛。縣政府連同宣傳推廣費用，共編列約2億7000萬日圓。不過，縣府與社群平台上也收到大量「不公平」、「優待外國人」等批評聲音。塩田知事表示，「經由福岡機場前來鹿兒島，也是一個重要的選項，」他對此措施寄予厚望，認為如同航空國內轉機優惠一樣，新幹線車資補助有望帶動旅客增加。旅遊達人蓋瑞哥指出，這段新幹線單程約90分鐘，票價高達1萬1500日圓（約台幣2400元），若能省下這筆費用非常划算。台灣旅客要拿這項補助，最好的辦法購買華航「福岡進、鹿兒島出」的機票，福岡每天都有2至3班，鹿兒島則是每周二、四、六各一班往台灣。上班族可選擇「周四出發、周二回來」跨周末玩6天。