農曆春節9天連假將結束，23日初七是開工日，總統賴清德將邀請五院院長於總統府舉辦新春茶敘，立法院長韓國瑜也將與會，他過年前受訪透露，將會在茶敘上向賴清德建議，要多多考慮「化」這個字，希望國家大事化小、小事化無、逢凶化吉，否則永遠衝突，對老百姓一點幫助都沒有。賴清德2天後在記者會上回應，從新聞上看到韓國瑜建議「化」這個字，他也同意，也許在茶會之後，朝野能化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，大家一起來努力。賴清德上任後因立法院首度三黨不過半，朝野之間對立難解，行政院長卓榮泰更首度不副署《財政收支劃分法》，立法院也拒審總預算、杯葛1.25兆元國防特別預算，賴清德即將滿兩年，朝野幾乎已無互信。韓國瑜去年12月雖拒絕總統府邀約，不過這次又主動向總統府表達，希望賴清德在春節過後邀五院院長茶敘，議題不拘，但多見面總是好的。23日上午茶敘，副總統蕭美琴也將出席，全程將閉門進行，預計中午前結束。賴清德過去受訪時表示，茶敘並未設定特定議題，也沒有預設要談成什麼目標，希望在新春之初，大家能夠利用這樣一個輕鬆的場合，向全國民眾拜年，也一起祈求新的一年國家平安、社會順利，人民安居樂業。