南科園區驚傳工安意外！群創光電昨（21）日晚間8點多發生嚴重事故，一名30多歲男員工在作業過程中，疑似遭重物砸中頭部，當場昏迷失去生命徵象，群創今（22）日表示，針對21日晚間南科廠區發生的工安意外事件，公司深表遺憾，並以人員安全與照護為最優先考量。群創表示，事發第一時間已將受傷同仁緊急送醫搶救，並同步通報相關單位。目前公司正全力配合相關主管機關調查，針對現場的作業流程與安全防護進行全面檢視，以確認確切的事故原因。後續將依循調查結果妥善處置，並持續提供家屬必要協助。群創南科廠區昨晚一名男員工於作業時，上半身遭受機器捲夾OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送醫院不治。台南市消防局晚間8點46分接獲通報，指新市區環西路群創光電廠區內發生意外，立即派遣南科分隊2車4人前往搶救。救護人員抵達時，發現一名30多歲男子額頭有約7×2×3公分撕裂傷，且已無呼吸心跳，隨即實施急救處置，並於晚間9點26分送抵永康奇美醫院。不過經醫院全力搶救，仍於晚間9點37分宣告不治。詳細事故原因，以及作業流程與現場安全措施是否落實，相關單位將進一步調查釐清。南科管理局表示，此案違反職業安全衛生設施施則第57條之規定：「雇主對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。」且已造成重大職業災害，於同日23時實施勞動檢查，已對該廠相同型號之機台停工。全案後續依「勞動部重大災害通報處理要點」規定辦理調查。