美國最高法院裁決川普引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅違憲，但依據其他法律基礎對汽車與鋼鐵課徵的關稅仍然有效。已與美方達成協議的國家下一步是否會延後或重談協議引發議論。但全球智庫專家普遍認為，各國不會輕易撕毀已簽署的協議。根據金融時報報導，引述國際分析人士與法律專家表示，儘管美國最高法院裁定美國所課徵的多項對等關稅違法，但各國政府不太可能因此推翻過去一年與川普簽署的貿易協議。報導指出，汽車與鋼鐵等產業並未受到最高法院裁決影響。外界預期，各國將因擔心川普反覆無常的談判，以及白宮在這些領域進行報復，再加上美國在國防與安全等其他領域握有的籌碼，難以輕易反悔已達成的協議。國際商會（International Chamber of Commerce）副秘書長威爾森（Andrew Wilson）表示，儘管法院裁決讓各國對川普協議的穩定性提出重大疑問，但這並不意味著協議即將崩解。威爾森指出，「根據我們近期與各國政府的對話，預期不會看到任何國家立即撤回近幾個月已簽署好的協議。」瑞士洛桑IMD Business School地緣政治與戰略教授艾維內特（Simon Evenett）表示，此次裁決並未削弱美國政府可運用的籌碼，只是以另一套威脅取代原有威脅。在法院裁決後，川普迅速反擊，援引1974年《貿易法》第122條，再度對所有進口商品全面課徵10%關稅，但若未獲美國國會進一步批准，此措施僅能維持150天。不過，近期達成協議的國家可能在協議上進展速度減緩，報導引述分析人士指出，近期達成的協議，例如本月宣布的美印協議，川普將印度商品關稅從50%降至18%，如今可能會進展更為緩慢，因各國試圖利用川普面臨的法律困境。倫敦智庫Bridge India創辦人達塔尼（Pratik Dattani）表示，此項裁決可能為印度放慢談判步調提供空間，或許會等待對新關稅的法律挑戰，或觀望11月期中選舉後美國國會權力平衡是否出現變化。歐洲智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）貿易與經濟安全顧問尼可拉斯・科勒-鈴木（Nicolas Köhler-Suzuki）表示，他預期歐盟與美國的協議將會存續，原因在於「替代性嚇阻」的威脅仍然存在。華爾街日報則引述華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）經濟計畫主任、前美國國務院官員拉克（Philip Luck）說法指出，他們接觸過的每個合作夥伴都知道，川普政府會把事情搞得多麼痛苦，對這些國家來說，寧可讓先前已沉寂下來的關稅議題維持。