中央氣象署預報員曾昭誠表示，明（23）日開工日天氣穩定，白天全台高溫上看25至30度，但清晨低溫僅16至19度、日夜溫差大，周二（2月24日）晚間起鋒面通過、東北季風增強，北部與東半部轉雨降溫；周四至228連假再有第二波鋒面襲台，中北部與東半部降雨時間長、範圍廣。
把握開工好天氣 周二晚上開始變天
曾昭誠指出，明天開工日，各地整體天氣依舊穩定，只有東半部、恆春半島可能有局部短暫雨，白天氣溫全台都在25度以上，中南部上看30度，但仍要注意清晨、深夜各地低溫只有16至19度，日夜溫差還是很大。
曾昭誠提及，穩定的天氣持續至周二白天，周二晚上有鋒面通過，北部、東半部降雨機率先升高，周三東北季風增強，基隆北海岸、東半部、大台北山區都會有短暫雨，桃園以北也會有零星飄雨，且周三北部、宜蘭高溫降到18至20度左右，整天偏涼。
周四鋒面雨彈炸裂 228連假全台濕透
曾昭誠說明，周四晚上至周六，本周第二波鋒面襲台，降雨範圍擴大、時間拉長，中部以北、東半部都有短暫陣雨，南部山區也會飄雨，北部、東半部整天溫差不大，高溫21至22度，低溫17至19度，中南部高溫仍有25至27度，低溫約19至20度。
總結來說，開工後一周會有2波鋒面影響台灣，特別是周四至228連假期間，全台各地降雨時間長、範圍較大；氣溫方面則是北部、東北部容易受東北季風影響出現降溫，中南部日夜溫差依舊較大。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
曾昭誠指出，明天開工日，各地整體天氣依舊穩定，只有東半部、恆春半島可能有局部短暫雨，白天氣溫全台都在25度以上，中南部上看30度，但仍要注意清晨、深夜各地低溫只有16至19度，日夜溫差還是很大。
曾昭誠提及，穩定的天氣持續至周二白天，周二晚上有鋒面通過，北部、東半部降雨機率先升高，周三東北季風增強，基隆北海岸、東半部、大台北山區都會有短暫雨，桃園以北也會有零星飄雨，且周三北部、宜蘭高溫降到18至20度左右，整天偏涼。
曾昭誠說明，周四晚上至周六，本周第二波鋒面襲台，降雨範圍擴大、時間拉長，中部以北、東半部都有短暫陣雨，南部山區也會飄雨，北部、東半部整天溫差不大，高溫21至22度，低溫17至19度，中南部高溫仍有25至27度，低溫約19至20度。
總結來說，開工後一周會有2波鋒面影響台灣，特別是周四至228連假期間，全台各地降雨時間長、範圍較大；氣溫方面則是北部、東北部容易受東北季風影響出現降溫，中南部日夜溫差依舊較大。