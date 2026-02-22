我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市大安區復興南路、仁愛路口附近一間醫美診所，昨（21）日中午新春團拜時驚傳槍擊案，1名男子當場持槍連開4槍，造成診所蕭姓負責人及2名女員工共3人中彈受傷。警方最新追查發現，槍手疑似預謀犯案，案發前已先行勘查地形，犯後更變換交通工具並至少2度變裝，規避警方追緝，目前專案小組正全力追查中。警方調查，案發於昨午12時許，當時診所在大樓1樓門口舉辦新春團拜活動，1名頭戴鴨舌帽、面戴口罩的男子突然靠近人群，隨即掏槍射擊。現場共傳出4聲槍響，蕭姓負責人右小腿中彈，另2名女員工腹部及小腿遭流彈擦傷，3人送醫後均無生命危險。專案小組調閱監視器畫面發現，犯嫌於昨日上午11時許就搭乘計程車抵達仁愛路一帶，下車後在大樓周邊徘徊疑似勘查地形，隨後埋伏等候診所人員現身。犯案後先徒步離開，再轉搭多元計程車往士林、北投方向逃逸，下車後又步行離去。警方研判，犯嫌在逃逸過程中至少2次更換外觀裝扮，顯見具一定計畫性。此外，警方初步分析，犯嫌射擊位置刻意朝小腿方向，帶有警告意味，不排除與財務糾紛或過往恩怨有關。據了解，蕭姓負責人對警方表示平日未與人結怨，但2016年間曾因借款糾紛與友人發生爭議，期間更牽涉幫派人士介入，最終報警處理。警方目前正清查其人際與財務關係，釐清是否與本案有關聯。警方強調，不排除任何犯案動機，已成立專案小組持續追查槍手身分與去向，呼籲民眾如掌握相關線索，應主動提供警方協助，全案朝槍砲及傷害等方向偵辦中。