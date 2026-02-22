我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KATSEYE由來自多個國家的女孩組成。（圖／@katseyeworld IG）

由HYBE娛樂打造的國際女團KATSEYE，自2024年8月正式出道以來，憑藉多國成員組合與鮮明音樂風格迅速打開全球市場。不過近日卻傳出成員狀況出問題，成員Manon因身體健康亮紅燈宣布中斷活動、專注在休養中，讓粉絲操心極了。KATSEYE官方昨（21）日發布聲明，證實成員Manon因健康亮紅燈，經醫生評估後決定暫時中斷團體活動，專心休養與恢復。聲明中指出，HYBE公司將以藝人健康為優先考量，會確保她充分休息後再回歸舞台，希望外界給予理解與支持，消息一出，粉絲紛紛湧入社群留言表達關心。Manon本人隨後也透過社群平台發文報平安，向粉絲表示「一切都會好起來的」，並感謝大家的支持與體諒，她強調會好好照顧自己，希望以更好的狀態回到舞台與大家見面。對於正值上升期的KATSEYE而言，這次團體變動雖帶來短暫挑戰，但也展現團隊面對突發狀況時的成熟應對，未來Manon何時回歸舞台，公司方面則尚未透露。KATSEYE由6名成員組成，分別來自美國、瑞士、菲律賓與韓國，強調跨文化背景與國際定位，出道後即吸引歐美與亞洲樂迷關注，其熱門單曲〈Gnarly〉MV在YouTube更是突破1億次觀看，成績亮眼，也讓她們在國際音樂獎項評選中嶄露頭角，成為近年備受看好的新生代女團之一。