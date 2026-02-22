我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國清邁著名觀光景點老虎王國（Tiger Kingdom）傳出震驚動物保育界的消息，旗下2處設施在短短數日內，接連發生大規模老虎死亡事件，截至本月18日已有72隻老虎不治，成為該景點創立以來最嚴峻的一次疫情危機。老虎王國的設施分布於清邁府湄林縣與湄登縣，2處合計飼養246隻老虎。獸醫團隊對死亡個體進行解剖化驗後，確認死因與貓細小病毒（feline parvovirus）有關，最早的死亡案例可追溯至本月8日，而且多數病例同時出現複合性細菌感染，情況相當棘手。感染貓細小病毒的老虎，會出現嘔吐、血便、高燒、精神萎靡與食慾喪失等症狀，病毒會嚴重破壞動物的消化系統與免疫功能，致死率極高。泰國畜牧廳指出，園區內長期存在近親繁殖問題，導致老虎族群的免疫力普遍偏低，一旦病毒入侵，便極易釀成集體感染。目前老虎王國已宣布關閉14天，並將尚存活的老虎緊急轉移至湄登縣的照護中心，由獸醫團隊進行密集監控與治療。清邁畜牧辦公室也持續介入調查，協助控制疫情蔓延。泰國當局強調，貓細小病毒並不會傳染給人類，民眾無須擔憂公共衛生安全。老虎王國方面截至目前尚未就此事件公開發表任何聲明。