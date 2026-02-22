我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼國家禁毒局（BNN）近日示警，市面上流通的電子煙恐已淪為毒品的隱藏載體。該局對電子煙設備進行大規模抽驗，結果令人憂心，相關官員已公開呼籲政府出手，全面叫停電子煙的銷售。禁毒局局長蘇尤迪·阿里奧·塞托於18日在雅加達出席一場毒品管制研討會時透露，過去數個月間，該局共檢驗了341份電子煙液體樣本，其中至少11份驗出合成大麻素成分，另有23份檢出依托咪酯（etomidate），還有1份更直接驗出甲基苯丙胺，也就是俗稱的安非他命。蘇尤迪表示，這批檢驗數據清楚顯示，市面上確實有電子煙液被摻入第一類及第二類麻醉品。依照印尼現行法規，第一類麻醉品因成癮性極強，僅允許用於科學研究，完全不得流入一般市場；第二類麻醉品則須經醫師嚴格監督才能合法使用。事實上，相關問題早有跡可循，今年1月16日，當局突擊搜查南雅加達一處公寓時，搗破一間地下製毒實驗室，現場查獲約5公升的疑似依托咪酯液體。執法人員研判，這類物質極可能被注入電子煙彈中，再透過非法管道流通販售。印尼當局強調，上述毒品成分對中樞神經系統的影響不容小覷，長期接觸不僅可能造成成癮，更會帶來嚴重的健康風險，提醒消費者切勿輕忽。