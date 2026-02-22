我是廣告 請繼續往下閱讀

聯合國人權事務高級專員辦事處日前發布最新調查報告，點名東南亞詐騙園區的人口販運與虐待問題已到了難以容忍的地步，呼籲各國政府採取強硬手段，徹底鏟除這些犯罪溫床。報告指出，數十萬人被以工作為誘餌騙入這些園區，一旦入內便淪為強迫勞工，面對的是難以想像的非人待遇，包括被關進水牢、遭受性侵，甚至被迫墮胎。高級專員蒂爾克沉痛表示，這些虐待行為不僅令人震驚，更讓人感到無比心碎。衛星影像與實地調查均證實，湄公河流域存在大量密集的詐騙園區。更令人憂慮的是，這類犯罪早已跨越地理疆界，觸角延伸至菲律賓、阿拉伯聯合大公國，甚至遠及太平洋島國、南亞、波斯灣及美洲各國，儼然形成一個跨國犯罪網絡。報告收錄了多名倖存者的親身陳述，讓外界得以一窺這些園區內部的黑暗。一名來自斯里蘭卡的受害者描述，凡是無法達成每月詐騙業績指標的人，就會被強迫浸泡在水槽裡長達數小時；有人被迫眼睜睜看著朋友在面前遭到毒打；一名孟加拉籍受害者甚至被命令親手毆打其他受害者；另有一名越南女性試圖逃跑失敗後，慘遭禁食長達一週。然而，苦難並未隨著逃脫而終止。報告指出，許多好不容易出逃或獲救的人，反而被當地執法單位當成罪犯處理，根本得不到應有的保護與協助。蒂爾克強調，這些倖存者迫切需要各方協調一致的救援行動，以及針對身心創傷的專業復健支持。他也特別提醒各國政府，在協助受害者返國後，務必建立完善的配套措施，確保他們不會遭到報復，也不會再度落入人口販運的魔掌。