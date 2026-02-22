我是廣告 請繼續往下閱讀

▲起獲贓證物照片。（圖／警方提供）

台北市大同區長安西路日前發生計程車強盜案，一名游姓司機22日凌晨自基隆載送2名男子南下台北，抵達目的地後竟遭對方持刀脅迫、強行趕下車，車上約3萬多元現金被洗劫一空，計程車也遭開走棄置。警方獲報後成立專案小組追查，循線發現2嫌一路變裝、轉乘交通工具南下逃逸，最終在案發10小時內於台中市區查緝到案，並起獲部分贓款，全案依法移送偵辦。台北市警察局大同分局指出，22日清晨5時17分接獲通報，指稱長安西路發生計程車司機遭強盜案件。警方初步調查，游姓司機在基隆愛三路附近載到2名路邊攔車男子，對方聲稱要前往台北市區，未料車輛抵達後竟見財起意，其中1人亮出刀械脅迫，雙方爆發拉扯衝突。過程中有路人上前勸阻，2嫌趁隙將司機拖下車，駕車逃逸。專案小組第一時間調閱沿線監視器畫面，並在新北市三重區中興橋旁尋獲遭棄置的計程車。警方發現，2嫌棄車後更換衣著、變換交通工具，轉搭客運南下台中，企圖製造斷點規避查緝。警方隨即派員南下追緝，持續調閱監視器比對行蹤，鎖定2人落腳處。經連夜追查，於案發約10小時後，在台中市綠川西街一帶某網咖內查獲林姓、王姓2名犯嫌，並起獲新台幣1萬5,300元贓款及手機等證物。警方表示，2嫌涉嫌強盜罪嫌重大，訊後已依強盜罪移請台灣士林地方檢察署偵辦。至於尚未追回的贓款流向及是否涉及其他案件，仍待進一步釐清。大同分局強調，本案迅速偵破，展現跨縣市追緝能量，後續將持續強化勤務作為，維護市民安全。