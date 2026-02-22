我是廣告 請繼續往下閱讀

計畫前往泰國或從泰國出境的旅客請注意，荷包即將再度失血。泰國機場公司宣布，旗下6座機場的國際航線旅客服務費將於今年6月20日起正式調漲，每人收費從730泰銖調升至1120泰銖，漲幅高達53%，是近年來幅度最大的一次調整。此次調漲涵蓋泰國機場公司營運的6座主要機場，分別為蘇凡納布、廊曼、普吉、合艾、清邁及清萊。相較之下，國內航線的旅客服務費則維持130泰銖不變，暫無調漲計畫。這項費率調整早在去年12月3日便已獲泰國航空委員會拍板通過。泰國機場公司表示，由於旅客服務費通常已內含於機票售價之中，與整體票價及其他旅行開銷相比佔比不高，預期這波漲價不至於影響旅客的出遊意願與決策。從財務面來看，此次調漲預估將在2027財政年度為泰國機場公司挹注約130億泰銖的額外收入。這筆資金的主要用途，是支應耗資逾2000億泰銖的蘇凡納布機場新南航廈興建工程，以及其他基礎建設投資。泰國機場公司強調，調漲的出發點在於改善公司的成本結構、降低對外部借貸的依賴，同時強化整體財務體質，並非單純以營利為目的。公司也指出，全球逾90%的機場已同步向離境與轉機旅客收取服務費，反觀泰國目前仍屬於僅對離境旅客收費的少數，這樣的模式長期下來限制了收入來源的多元性。