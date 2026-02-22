我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Makiyo說前婆婆一直都很關心她跟小孩。（圖／Makiyo new 川島茉樹代臉書）

▲Makiyo（右）當初與小金（左）交往1個月就發現懷孕，因此才火速決定閃婚。（圖／衛視中文台提供）

女星Makiyo 2022年和小3歲的前夫小金（金翊翔）結婚，但兩人隔年7月就宣布離婚，Makiyo成為單親媽媽，獨自照顧兒子俊俊。今（22）日Makiyo卻突然在臉書分享與前婆婆的合照，表示前婆婆還是很關心她與小孩的生活，是非常疼愛孫子的阿嬤，Makiyo因此感性地說：「謝謝有妳，雖然沒有緣份當法律上的家人，但妳對孫子的愛已經超越法律，所以我愛你」。Makiyo今日在臉書發文，分享她與前婆婆一起帶小孩出門玩的照片，Makiyo笑說：「新年就是要快樂啊！俊俊的阿嬤來看他，很開心」。Makiyo坦言自己雖然離婚，與前夫完全沒連繫，但跟前婆婆的關係一直很好，前婆婆都會關心她跟小孩的生活，讓Makiyo覺得「這樣我就已經很幸福了」。Makiyo更藉此機會感性對前婆婆告白，「謝謝有妳，雖然沒有緣份當法律上的家人，但妳對孫子的愛已經超越法律，所以我愛你」。照片中Makiyo搭著前婆婆的肩膀合照，兩人臉上都洋溢幸福笑容，看得出來互動很自然，還是像家人一般。粉絲看了也紛紛留言送上祝福，「可愛漂亮又努力的媽媽～新年快樂，繼續加油」、「Makiyo很棒！永遠要開心幸福喔」、「俊俊超可愛」、「下一個會更好」、「加油！天下只有媽媽好，新年快樂」。回顧Makiyo的短命婚姻，她在2022年5月宣布懷孕並與小金登記結婚，同年10月就生下兒子，但老公婚後開始頻繁鬧失蹤，經常早出晚歸甚至不願意照顧小孩，所以Makiyo選擇長痛不如短痛，在2023年正式與小金離婚。分開後Makiyo沒有哭鬧，表示自己內心很平靜，只覺得事情來了就要面對。而小金的身分是醫美產業投資人，目前狀況不明；Makiyo則是靠著直播賣衣服維生，獨力扶養小孩。據《三立新聞網》報導，Makiyo日前才透露自己考慮鑽研細胞生物的醫學領域，想回日本念書，未來想開拓不同行業。