▲歐陽妮妮曬出超高顏值的全家福照。（圖／歐陽妮妮IG@niniouyang）

女星歐陽妮妮在2024年6月與張書豪結婚後，去年誕下兒子睦睦，時常在社群分享生活的她，也在昨（21）日於社群發出多張全家福照，不只有爸爸歐陽龍、媽媽傅娟、妹妹歐陽娜娜跟歐陽娣娣，以及老公張書豪及兒子睦睦。其中，當外婆1年的傅娟也罕見露面，63歲真實模樣火速引發熱議。傅娟近年低調，鮮少在螢光幕上露面，而昨日大女兒歐陽妮妮曬出全家福，許久不見的傅娟也現身，只見63歲的她美貌依舊，抱著孫子露出和藹微笑。其中在與老公歐陽龍及女兒們的合照中，傅娟還擺出超少女的捧臉姿勢，跟女兒們在一起宛如姐妹。歐陽妮妮也在貼文中向大家拜年，「新年快樂、馬到成功、馬上有錢」，一家人的高顏值也引來大批粉絲稱讚，「可可愛愛」、「顏值真高的一家人」、「全家都是美女，新年快樂」等。但除了祝福外，也引來不少酸民的批評，由於歐陽家3姊妹近期都在中國發展，不少人看到合照也偷批評「怎麼沒說中國快樂笑死人」、「在台灣嗎哈哈」、「別在台灣用健保喔」。歐陽3姊妹近期都在中國發展，歐陽妮妮生下兒子後，於去年與老公張書豪搬到杭州定居，將家庭與事業重心都轉移到中國。歐陽娜娜深耕中國演藝圈多年，不僅在歌唱方面取得成功，就連演技、綜藝都有好發展。歐陽娣娣參加中泰合作選秀節目《創造營亞洲》後，以第8名成績出道，並積極在中國及東南亞發展。