美國最高法院裁定美國總統川普（Donald Trump）所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模對等關稅措施違憲，不到24小時，川普宣布對全球課徵10%暫時性關稅、21日又宣布將提高至15%。對此，知名時事評論作家趙曉慧指出，無需因稅率上修而自亂陣腳。事實上，台灣先前鎖定的關稅豁免與優惠協定，已是「全世界待遇最好」的安排，根本沒有重新談判的必要。
時事評論作家趙曉慧於粉專發文指出，對台灣來說，先前與川普談定的15%協議不但沒有失去意義，反而變得更有價值。她分析，對其他未簽協議的國家而言，15%是隨時可能被加碼的「地板」；但對台灣而言，這卻成了有雙邊協議保護的「天花板」，讓台灣在動盪中反而取得了「避風港」。
趙曉慧表示，川普此波關稅調整並非「無差別攻擊」，而是釋放出三大重要信號，試圖在財政收入與通膨控制間取得平衡：
而川普現在就是「不給錢就搗蛋」的關稅帝君，全世界跟他沒有叫陣的空間，只有用利益交換的餘地。趙曉慧談到，現在日韓都沒有要撕毀談判協議，只會按照原定計劃投資美國，台灣如果按國民黨的劇本跟川普翻桌，下場只會被報復、課徵高於日韓的關稅，這不是害死台灣？
最後趙曉慧表示，台積電的投資與《晶片法案》的補貼是死契約，這部分完全不受美國最高法院判決的影響。既然大局已定，現在去吵那個已經失效的「舊關稅名稱」，在實務上對企業毫無幫助。與其吵「重新談判」，不如趕快協助企業因應新的 122 條款申報流程。
我是廣告 請繼續往下閱讀
趙曉慧表示，川普此波關稅調整並非「無差別攻擊」，而是釋放出三大重要信號，試圖在財政收入與通膨控制間取得平衡：
- 民生必需品全面豁免：能源、食品與藥品不課稅，以壓低美國CPI。
- 半導體「精準護航」：台積電與三星的先進製程依然在豁免之列。這證明川普清楚，課徵此稅將傷及蘋果、輝達等美方利益，而非台灣。
- 傳統製造業重傷：缺乏技術門檻且未簽協議的傳產（如東南亞紡織與低階組件），將面臨極大壓力。
- 工具機與機械業：稅率疊加後最終可能飆升至14.7～19.7%，價格競爭力將大幅削弱。
- 紡織與高階機能布：關稅最高衝擊可能達30～35%，恐導致供應鏈撤出台灣。
- 塑橡膠與自行車：15%的關稅增幅幾乎吃掉產業的所有毛利。
而川普現在就是「不給錢就搗蛋」的關稅帝君，全世界跟他沒有叫陣的空間，只有用利益交換的餘地。趙曉慧談到，現在日韓都沒有要撕毀談判協議，只會按照原定計劃投資美國，台灣如果按國民黨的劇本跟川普翻桌，下場只會被報復、課徵高於日韓的關稅，這不是害死台灣？
最後趙曉慧表示，台積電的投資與《晶片法案》的補貼是死契約，這部分完全不受美國最高法院判決的影響。既然大局已定，現在去吵那個已經失效的「舊關稅名稱」，在實務上對企業毫無幫助。與其吵「重新談判」，不如趕快協助企業因應新的 122 條款申報流程。