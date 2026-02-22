美國最高法院裁定美國總統川普（Donald Trump）所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模對等關稅措施違憲，不到24小時，川普宣布對全球課徵10%暫時性關稅、21日又宣布將提高至15%。對此，知名時事評論作家趙曉慧指出，無需因稅率上修而自亂陣腳。事實上，台灣先前鎖定的關稅豁免與優惠協定，已是「全世界待遇最好」的安排，根本沒有重新談判的必要。

我是廣告 請繼續往下閱讀
時事評論作家趙曉慧於粉專發文指出，對台灣來說，先前與川普談定的15%協議不但沒有失去意義，反而變得更有價值。她分析，對其他未簽協議的國家而言，15%是隨時可能被加碼的「地板」；但對台灣而言，這卻成了有雙邊協議保護的「天花板」，讓台灣在動盪中反而取得了「避風港」。

趙曉慧表示，川普此波關稅調整並非「無差別攻擊」，而是釋放出三大重要信號，試圖在財政收入與通膨控制間取得平衡：

  1. 民生必需品全面豁免：能源、食品與藥品不課稅，以壓低美國CPI。
  2. 半導體「精準護航」：台積電與三星的先進製程依然在豁免之列。這證明川普清楚，課徵此稅將傷及蘋果、輝達等美方利益，而非台灣。
  3. 傳統製造業重傷：缺乏技術門檻且未簽協議的傳產（如東南亞紡織與低階組件），將面臨極大壓力。
儘管科技業擁有「矽盾」與補貼撐腰，但台灣傳統產業正進入殘酷的淘汰賽。在15%的關稅壓力下，趙曉慧指出3大重災區首當其衝：

  • 工具機與機械業：稅率疊加後最終可能飆升至14.7～19.7%，價格競爭力將大幅削弱。
  • 紡織與高階機能布：關稅最高衝擊可能達30～35%，恐導致供應鏈撤出台灣。
  • 塑橡膠與自行車：15%的關稅增幅幾乎吃掉產業的所有毛利。
面對國內「重新談判」的聲音，趙曉慧強調，台灣已經鎖死的關稅豁免或優惠協定，是全世界待遇最好的，根本沒有必要重新談判。台灣作為美國第5大貿易逆差國，2025年逆差預估超過1,470億美元。在此背景下，台灣已透過2,500億美元投資與《晶片法案》深度掛鉤，成為美國「MAGA」的合夥人。目前台灣2,072項產品的豁免清單已寫入協議，僅需行政修正即可平移至新法條。趙曉慧認為，這是一種「交易式對等雙贏」，台灣是用投資換取「不被課稅的特權」。

而川普現在就是「不給錢就搗蛋」的關稅帝君，全世界跟他沒有叫陣的空間，只有用利益交換的餘地。趙曉慧談到，現在日韓都沒有要撕毀談判協議，只會按照原定計劃投資美國，台灣如果按國民黨的劇本跟川普翻桌，下場只會被報復、課徵高於日韓的關稅，這不是害死台灣？

最後趙曉慧表示，台積電的投資與《晶片法案》的補貼是死契約，這部分完全不受美國最高法院判決的影響。既然大局已定，現在去吵那個已經失效的「舊關稅名稱」，在實務上對企業毫無幫助。與其吵「重新談判」，不如趕快協助企業因應新的 122 條款申報流程。


相關新聞

川普關稅帶來變數！台股明日開紅盤　法人：全球市場正處於轉折

川普關稅判決出爐！台灣談得太早？連賢明駁：還有301條款在等著

川普關稅急轉彎！曾勸行政院暫緩與美談判　施俊吉：可惜未獲採用

川普關稅變變變！10%又升到15%　比特幣震盪一度跌破6.8萬美元