新北市中和區今（22）日凌晨發生一起砍人案。19歲阮姓少女因不滿17歲謝姓前男友積欠4萬多元未還，與28歲陳姓現任男友深夜前往謝男住處談判，雙方爆發激烈口角與肢體衝突，陳男竟持預藏折疊刀揮砍，造成3人受傷。警方獲報到場後將兩人逮捕，訊後依傷害、恐嚇等罪嫌移送偵辦。據了解，謝男自2025年3月與阮女交往期間，陸續向她借款購買網路遊戲點數，同年11月分手後仍未還款。阮女因不滿對方「欠錢欠過年」，22日凌晨2時許與陳男駕車至中和區自強路謝男住家樓下要求立刻還錢，不料談判過程中雙方情緒失控，發生拉扯。衝突期間，陳男突然掏出折疊刀朝謝男揮舞。謝男46歲父親與68歲林姓祖母見狀上前阻止，卻遭波及受傷。警方到場時雙方仍在拉扯，立即壓制陳男。經確認，謝男右臉頰挫傷，其父左臉頰刀傷，祖母右手中指劃傷，3人均送往新店慈濟醫院治療，所幸沒有生命危險。陳男警訊時坦承動手，但辯稱自己也遭對方攻擊，將提出告訴。警方依現行犯逮捕阮女與陳男，全案移送新北地檢署偵辦；未成年的謝男則依規定移送少年法庭處理。