▲ 《喵的奇幻漂流》草地音樂會3/14-15在高美館草坡登場。（圖／高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

榮獲奧斯卡、凱薩電影獎與金球獎「最佳動畫長片」，橫掃全球多項國際大獎的拉脫維亞動畫電影《喵的奇幻漂流》（Flow），3/14-15將化身為戶外影音交響草地音樂會，在高美館草坡盛大登場。《喵的奇幻漂流》描述一隻黑貓在洪水來襲後，被迫離開熟悉的環境，踏上一段未知的旅程。沿途，牠遇見了水豚、拉布拉多犬、環尾狐猴與蛇鷲等動物夥伴，彼此性格迥異，卻在動盪中相互依靠、共同成長，最終抵達一座神秘而靜默的宮殿。這部作品由導演-金茲·斯巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）執導，全片無任何對白，卻能讓觀眾完全沉浸在情感流動之中。流暢的運鏡、精準的角色動作設計，使每一隻動物都保有真實的習性與靈魂：貓的警覺與孤獨、水豚的沉穩、環尾狐猴的好奇、拉布拉多犬的忠誠，以及蛇鷲的威嚴，都透過極簡卻細膩的肢體語言自然展現。導演更巧妙融合 3D 動畫與手繪質感，讓畫面既貼近現實，又瀰漫著超現實的詩意氛圍。正因為沒有對白，音樂在《喵的奇幻漂流》中扮演了關鍵角色——它不只是背景，而是敘事本身。作曲家 里哈德斯・扎柳佩（Rihards Zaļupe）以極具層次的音樂語言，成功為這部無聲動畫注入靈魂；他結合自身對於古典音樂及對打擊樂的經驗，並巧妙發揮樂器本身得音色特質，讓音樂與畫面彼此呼吸、相互放大，在靜謐與爆發之間，形成強烈卻溫柔的後座力。這場演出原作曲家-里哈德斯・扎柳佩將親臨高雄，站上指揮台，率領高雄市交響樂團 現場原汁原味演奏《喵的奇幻漂流》全片配樂。電影將同步於高美館面湖草坡的巨型螢幕放映，讓觀眾在自然環境中，感受影像、音樂與空氣流動交織而成的沉浸式體驗。3/14-15《喵的奇幻漂流》電影草地音樂會票價499元(同場次購買4張票券，可享九折優惠)，購票請洽OPENTIX兩廳院售票網；文化幣優惠一張250元。節目詳情請上「高雄春天藝術節官網」或「高雄春天藝術節FB+IG」查詢。