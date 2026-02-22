我是廣告 請繼續往下閱讀

台股金馬年即將在2月23日開盤，美股上週五四大指數收紅，有利台股開紅盤表現；根據群益投信統計資料顯示，台股近10年開紅盤機率7成，當日平均漲幅僅0.57％。群益投信台股研究團隊表示，近10年台股農曆年開紅盤後5日、10日、15日、20日平均漲幅為2％、2.56％、3.14％、2.58％均呈現正報酬，顯示出年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，不過，台股類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議以台股ETF來介入布局。此外，受惠於封關期間台積電ADR上漲2.38％，法人樂觀預期，台股明日有望展開強勢補漲行情，挑戰3萬4,000點大關。美國總統川普對等關稅遭判違憲，為國際局勢增添變數；亞太商工總會執行長邱達生分析，美股週五四大指數上漲，主要是最高法院判決川普關稅違憲，進口商可以拿回即將退回逾1500億美元先前已繳的關稅，但對台灣相關供應鏈來說，關稅被迫降價，現在川普遭判違憲，損失是求助無門，恐為台股馬年開盤增添變數。主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，主動式台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險。群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，以台股而言，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現，台股高息ETF更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。