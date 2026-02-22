我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄桃源瓦筏哈橋22日發生一起墜橋事故，68歲男騎士疑過彎失控撞護欄，墜落50米河床送醫不治。（圖／翻攝畫面）

高雄市桃源區瓦筏哈橋今（22）日下午發生一起墜橋事故。一名68歲黃姓男騎士行經該路段時，疑似過彎失控擦撞護欄，連人帶車墜落約50公尺、相當於17層樓高的河床。搜救人員趕抵現場將他尋獲送醫，但因傷勢過重，最終仍宣告不治。事故發生於下午2點12分，警消獲報指稱瓦筏哈橋發生車禍，有騎士跌落橋下溪床。消防人員到場後，立即在橋下河床展開搜尋，現場施工的怪手也加入協尋。黃男被尋獲時已無呼吸心跳，隨即送往旗山醫院搶救，仍回天乏術。事發當下，後方車輛的行車記錄器拍下驚悚瞬間。畫面顯示，黃男騎車跟在友人後方，疑似過彎時偏移車道撞上紐澤西護欄，下一秒連人帶車翻落橋下，隨即消失在鏡頭中。據了解，黃姓騎士為台南永康人，當天與友人騎車前往南橫旅遊，準備返程時發生意外。至於詳細事故原因與肇事責任，仍有待警方進一步釐清。警方也提醒，南橫公路沿線風景優美，吸引不少車友造訪，但山區道路蜿蜒、路況複雜，駕駛人應注意車速與精神狀況，避免超速或疲勞駕駛，以確保行車安全。