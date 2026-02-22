我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院日前裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》徵收對等關稅是違法。對此川普突宣布要將對全球徵收進口關稅提高至15％。立委林俊憲今（22）日表示，藍白網軍透過恐慌操作，掩蓋台美核心成果，甚至造謠稱台美關稅協議必須「全部重談」，甚至渲染為談判「前功盡棄」，但此舉只會徒增市場不確定性與國家安定風險。面對國際局勢，理性與專業才是責任政治，「過度渲染只會暴露你們對議題理解的無知」。林俊憲說明，事實上全部重談的說法是不對的，此次判決只涉及IEEPA的法律授權問題，並未否定美國整體關稅戰略，川普仍有其他法律工具可維持關稅政策。對台灣而言，更重要的是，我國輸美金額76%的品項屬於232條款調查範圍。台灣是全球第一個完整取得232條款最優惠待遇的國家，該法律基礎並未受到此次判決影響。對產業命脈的核心領域，例如半導體與相關電子零組件，沒有任何改變。林俊憲表示，藍白刻意渲染恐慌，只會徒增市場不確定性與國家安定風險。面對國際局勢，理性與專業才是責任政治，「過度渲染只會暴露你們對議題理解的無知」。