花蓮鯉魚潭風景區在大年初三（19日）發生天鵝船翻覆事故，9歲男童遭船罩住受困，被救出時已失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。對此，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（以下簡稱縱管處）今（22）日表示，除全力配合檢警調查外，已同步啟動水域安全全面檢討機制，並將與地方政府共同強化管理制度。縱管處說明，鯉魚潭縱管處啟動鯉魚潭水域安全全面檢討 將與地方協力強化管理機制水域目前同時存在載客動力小船與非動力水域遊憩活動（如水上腳踏車、獨木舟等）。本次事故發生地點位於潭東水域，屬動力與非動力活動共同使用區域，並非公告之船舶禁止行駛區（A區）。現行場域管理依「船舶行駛鯉魚潭水域禁止事項」辦理，明定航速不得超過每小時10浬，並持續辦理測速稽查及安全宣導。縱管處強調，水域安全涉及中央場域管理與地方營業監理權責，需中央與地方協力把關。後續將主責邀集花蓮縣政府及相關單位，研議水域分區與管理制度強化方案，並參酌各縣市管理經驗，持續精進相關規範。縱管處表示，當前最重要的是釐清事故原因並完善制度，避免憾事再發生。相關檢討作業將在調查結果確認後，滾動提出具體改善措施。