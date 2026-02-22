我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳思安（右）的父母相繼離世。（圖／陳思安 Suann Chen臉書）

過去在選秀節目《超級模王大道》中模仿天后江蕙而走紅，因此有著「小江蕙」之稱的台語歌手陳思安，她的母親在農曆春節期間離世，享壽高齡81歲。昨（21）日她透過社群曝光消息，字字句句寫下對媽媽的不捨，「卸下重擔，化作千風，成仙遠行。」陳思安昨日深夜在社群平台發文證實，媽媽已於2026年農曆大年初二（2月18日）晚間安詳辭世，享壽高齡81歲。為了尊重媽媽生前低調的個性，也不希望在農曆新年團圓期間影響親友心情，因此陳思安與家人決定隱瞞噩耗三天，直到昨日深夜才對外公布，她坦言這幾天強忍悲痛處理後事，只希望讓母親平靜走完人生最後一程。更令人鼻酸的是，陳思安提到父母辭世之間存在驚人巧合，她的父親、知名廣播主持人良山兄（本名陳合山）於2022年5月過世，同樣是在18日辭世、26日火化，只是年份與月份不同，讓她感嘆這樣的巧合彷彿命運安排，象徵雙親已在天上重逢團聚。陳思安家中共有8名子女，她透露母親生前最常叮嚀的，就是兄弟姊妹之間一定要團結互助，如今母親離開，家人更會謹記教誨，彼此扶持走過哀傷，目前告別式預計於3月1日舉行，面對至親相繼離世的打擊，陳思安仍展現堅強姿態，也讓外界看見她在舞台之外，作為女兒最深沉的一面。