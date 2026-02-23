新年剛過，汽機車族注意了，有一筆政府大紅包等著你領！為了加速老車報廢，近期環境部補助方案大力推廣「車輛汰舊換新抵換媒合平台」，鼓勵民眾將燃油車汰換為電動車。對於正在搜尋 2026電動車補助的民眾來說，只要符合相關資格，最高可領取高達 2.2 萬元的現金入帳。此外，立法院先前已三讀通過「電動車免稅」延長法案，雙管齊下的超殺優惠，呼籲民眾把握除舊佈新換車的好時機及早申請，錯過這波就虧大了！
汽車舊換新補助攻略，最高 2.2 萬算給你看
關於民眾最關心的汽車舊換新補助，根據環境部說明，只要將名下老舊的燃油汽車報廢，並換購全新的電動汽車，就能透過平台申請三筆款項的加總：
1. 減碳收購價金： 最高可領取 1萬6000 元（適用於全國民眾申請）。
2. 廢車回收獎勵金： 完成車體回收與車籍報廢手續可領 1000 元。
3. 減空污收購價金： 依收購縣市不同，金額為 2000 元至 5100 元不等。
將這三項加總，全國車主最基本都能穩穩讓 1萬9000 元（1萬6000＋1000＋2000）入帳。若車籍將這三項加總，全國車主最基本都能穩穩讓 1萬9000 元（1萬6000＋1000＋2000）現金入帳。若車籍所在縣市剛好開出最高 5100 元的收購價，總領取金額就能一舉衝上 2萬2100 元的大紅包！
機車族也有份！每輛至少可領 3300 元
不只四輪族有福利，將老舊機車汰換成電動機車同樣能領錢！環境部表示，每輛至少可領取 3300 元，其中包含：汰換每輛機車最高 2000 元的減碳收購價金、廢車回收獎勵金 300 元，以及搭配減空污補助金 1000 元。目前已有經濟部、臺南市政府、高雄市政府等開發單位與地方政府加入收購行列。
逾 12 萬輛已成功汰換，線上申請自動試算
環境部統計，自媒合平台上路以來，全台已有超過 12 萬輛老舊汽機車成功完成汰換。申請手續非常簡便，民眾只需直接前往環境部的「車輛汰舊換新抵換媒合平台」查詢，系統便會依據車籍所在地與車種，自動試算並提供最合適的方案。
加碼大彩蛋！電動車免稅確定延長至 2030 年
除了汰舊換新拿現金，買車、養車也有重磅利多！財政部表示，立法院已三讀通過，完全以電能為動力的電動車輛，其減免稅優惠再延長 5 年至 2030 年 12 月 31 日，大幅減輕民眾「行的負擔」：
1. 減免貨物稅： 購買電動車輛並完成登記，即可免徵貨物稅；其中，針對最普及的「電動小客車」，只要完稅價格在 140 萬元以下全額免徵，超過 140 萬的部分則減半課徵。
2. 免徵使用牌照稅： 法案授權各地方政府，可對電動車輛免徵使用牌照稅。
這意味著現在換購電動車，不僅能領到最高 2.2 萬元的環保現金，還能直接享受電動車免稅優惠，省下大筆購車與每年的牌照稅金。近期準備買新車的民眾，務必善用這波「雙重紅包」把該省的錢全數賺進口袋。
我是廣告 請繼續往下閱讀
關於民眾最關心的汽車舊換新補助，根據環境部說明，只要將名下老舊的燃油汽車報廢，並換購全新的電動汽車，就能透過平台申請三筆款項的加總：
1. 減碳收購價金： 最高可領取 1萬6000 元（適用於全國民眾申請）。
2. 廢車回收獎勵金： 完成車體回收與車籍報廢手續可領 1000 元。
3. 減空污收購價金： 依收購縣市不同，金額為 2000 元至 5100 元不等。
將這三項加總，全國車主最基本都能穩穩讓 1萬9000 元（1萬6000＋1000＋2000）入帳。若車籍將這三項加總，全國車主最基本都能穩穩讓 1萬9000 元（1萬6000＋1000＋2000）現金入帳。若車籍所在縣市剛好開出最高 5100 元的收購價，總領取金額就能一舉衝上 2萬2100 元的大紅包！
不只四輪族有福利，將老舊機車汰換成電動機車同樣能領錢！環境部表示，每輛至少可領取 3300 元，其中包含：汰換每輛機車最高 2000 元的減碳收購價金、廢車回收獎勵金 300 元，以及搭配減空污補助金 1000 元。目前已有經濟部、臺南市政府、高雄市政府等開發單位與地方政府加入收購行列。
逾 12 萬輛已成功汰換，線上申請自動試算
環境部統計，自媒合平台上路以來，全台已有超過 12 萬輛老舊汽機車成功完成汰換。申請手續非常簡便，民眾只需直接前往環境部的「車輛汰舊換新抵換媒合平台」查詢，系統便會依據車籍所在地與車種，自動試算並提供最合適的方案。
加碼大彩蛋！電動車免稅確定延長至 2030 年
除了汰舊換新拿現金，買車、養車也有重磅利多！財政部表示，立法院已三讀通過，完全以電能為動力的電動車輛，其減免稅優惠再延長 5 年至 2030 年 12 月 31 日，大幅減輕民眾「行的負擔」：
1. 減免貨物稅： 購買電動車輛並完成登記，即可免徵貨物稅；其中，針對最普及的「電動小客車」，只要完稅價格在 140 萬元以下全額免徵，超過 140 萬的部分則減半課徵。
2. 免徵使用牌照稅： 法案授權各地方政府，可對電動車輛免徵使用牌照稅。