吸金力超狂！一歲嬰兒月收直逼全台平均薪資

收入項目 金額 (新台幣) 說明細節 1. 紅包與禮金 288,850 元 來自業界長輩、好友祝福，有人甚至在副總出生 10 分鐘內即送上第一包。 2. 拍片與商案 210,000 元 包含 12 筆專屬商案及 8 支客串車馬費，扣除公司三成勞務及成本後所得。 3. 社群廣告收益 62,000 元 在 FB、YT、IG 創造逾 2,780 萬次總觀看量，換算之實質流量紅利。

硬核理財：不留現金，全押「護國神山」與 AI 龍頭

▲超認真少年將兒子收入中的大半重壓台積電股票，買了200股。（圖／美聯社／達志影像）

幽默背後的父愛：期許五年後接管公司

網友自嘲「輸給嬰兒」：一歲就當台積電股東！

YouTube 超過 600 萬訂閱的「老高與小茉」頻道年收益破3億元，爆出逃稅被罰18億元，老高雖已出面否認，但YouTuber 收入始終讓人感到好奇。擁有超過 90 萬訂閱的 YouTube 頻道「超認真少年」近日發布影片，大方公開兒子「副總」出生第一年的總收入，竟高達 56 萬元。他更曝光將這筆錢全數投入「台積電、輝達、黃金」的超狂理財規劃，引發網友熱議。超認真少年在影片中坦言，為避免孩子長大後誤以為父母「利用他賺錢」，決定將帳目全數公開並代為投資。這位「一歲副總」人生首年總收入共，換算若對比行政院主計總處公布的 114 年最新全年薪資統計，本國籍全時受僱員工（即一般正職上班族）每人每月。這意味著這位一歲嬰兒的吸金能力，不僅輕鬆超越全台半數的正職勞工，月收入更足足多出近 7000 元。若觀察特定行業，如住宿及餐飲業（平均 3萬4961 元）或美容美髮等其他服務業（平均 3萬6709 元），「副總」的收入水準更是大幅領先，引發網友感嘆「起薪真的贏在起跑點」。▼ 「一歲副總」首年收入來源統計表面對這筆鉅款，超認真少年展現了精準的風險控管思維。他強調，兒子的尿布與教育基金由父母負責，這筆錢則全數轉化為抗通膨資產，進行長期抗戰，而且未來每年都會進行一次財務回顧，讓觀眾跟著副總一起見證「複利的力量」：花費 18萬8000 元購入「一兩黃金」。花費 36萬0143 元買入「200 股台積電 (TSMC)」。將剩餘的 1萬2707 元零頭全數投入「輝達 (NVIDIA)」。影片結尾，超認真少年感性分享育兒經，雖孩子讓他時間被壓縮，但「有你真好」的幸福感無可取代。他不改毒舌本色提醒兒子，目前所有的保母費與生活費都是爸爸出的，「以後一定要好好孝敬我」，更開玩笑期許兒子影片曝光後，看著這位一歲「副總」的人生第一張成績單，網友紛紛感嘆：「」、「出生一年就賺到人生的半桶金」、「我中年人看到這數據真的自嘆弗如」。更有不少網友對超認真少年的「超前部署」理財表示讚賞：「一歲就當台積電跟 NVIDIA 雙股東，已經超越多少人了」。