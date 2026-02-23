我是廣告 請繼續往下閱讀

余文彬過往曾在二軍擔任過投手教練與總教練，就可配合農場投手總監的方針，來到二軍觀察訓練情形與進度，也符合中信兄弟的教練需求。

今年以3年合約總額超過15億日圓，加盟日職軟體銀行鷹的徐若熙，第一個旅日球季的春訓，遇到了整體投球動作調整的問題。

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

投手戰力是所有球隊優先關注的焦點，若有好的投手戰力，基本上可維持戰績不墜，但職棒賽場上好的投手戰力難尋之外，往往又容易消耗得快，因此投手教練的陣容與整體的養成系統，便是現代棒球所關注的焦點。此外，即將要開打的世界棒球經典賽，同樣各隊關注焦點也是投手，畢竟經典賽是在職棒賽季前就開打，投手的調整需要快速拉到高峰，並不是一件容易的事；用球數又有特別限制之下，更需要靠團隊投手戰力撐場，才有機會過關斬將。今年中信兄弟在做出一些異動，除了引進2名日籍打擊教練西田明央與後藤駿太，配置在一軍去做機制與策略執行，並維持有Driveline訓練系統的外籍教練歐文揚(Owen Young)常駐二軍，讓近兩年開始的打擊系統訓練不中斷外，投手教練部門亦有新的配置。由於原本在一軍的投手教練艾迪頓(Nick Additon)本季將兼任農場投手總監，因此中信兄弟後續找來在職棒圈有實績的余文彬加入投手教練的陣容裡，將與王建民、艾迪頓2名投手教練搭配，培養本土投手戰力。余文彬過往在義大犀牛與富邦悍將時期，執教經歷豐富外亦有一定的口碑。他長期擔任牛棚投手教練與二軍投手教練，讓義大犀牛與富邦悍將在當時都有不錯的牛棚投手戰力。另外，余文彬在指導球員與跟年輕球員相處上，都獲得隊內球員不錯的評價，再加上富邦悍將時期，跟當時在二軍擔任投手教練的王建民合作過，雙方配合良好、彼此觀念相近，也因此在艾迪頓本季還有其他重要任務需執行的時候，余文彬就是能補上投手教練執行空缺的選項。雖然目前尚未公佈余文彬實際的投手教練任務在一軍或二軍，但照過往中信兄弟規劃，一軍投手教練依舊為王建民跟艾迪頓的組合；二軍投手教練則為林恩宇、鄭錡鴻、周磊與彭識穎。若艾迪頓在一軍時，預期將會負責執行牛棚投手教練的工作；但倘若有農場投手總監的工作需要負責，來到二軍農場觀看年輕投手的調整狀況時，那或許有牛棚教練資歷的余文彬，就可補上一軍牛棚投手教練的空缺，負責啟動牛棚投手的熱身時機與調整狀況。過去幾季中信兄弟戰績不錯，也因此在比賽中後段時，本土牛棚勝利組的使用頻率頗高，若年輕投手要補上戰力，得先熟悉一軍的牛棚操作模式，不論是平時的調整，或是遇到狀況時該如何面對與投球，甚至是熱身的時間與準備，都需要有經驗的牛棚投手教練去幫忙完成。這樣的任務與狀況，余文彬有豐富經驗可協助年輕牛棚投手來準備。然而若二軍投手教練有需要幫忙的地方，余文彬過往曾在二軍擔任過投手教練與總教練，就可配合農場投手總監的方針，來到二軍觀察訓練情形與進度，也符合中信兄弟的教練需求，了解本土投手特性、心理素質培養與農場系統開發。過去中信兄弟選進了不少年輕投手，需要他們逐漸成長來補上成為一軍的戰力，除了過往自己隊內的教練系統之外，本季引進余文彬加入投手教練團，是一個圈內評價不錯的安排。今年以3年合約總額超過15億日圓，加盟日職軟體銀行鷹的徐若熙，第一個旅日球季的春訓，遇到了整體投球動作調整的問題。雖然在一開始的牛棚練投，還是Live BP的投打對決裡，徐若熙球速調整的不錯，不過他自己本人覺得動作還有可修正的地方；以及在Live BP裡，控球狀況不如過去那樣的隨心所欲，所以軟銀的投手教練團與運科單位，不斷地與他配合調整，希望能夠找到過去那個最舒服的投球動作。徐若熙成為中職的頂尖投手後就目標旅外，軟銀鷹一路追蹤紀錄，後續順利用大合約網羅，但也因此瞭解狀況最好的徐若熙的投球動作有哪些特點。這一次徐若熙的投球動作調整，調整參考模板是2024年的最佳狀態，而這項調整是在本人有意願的情形下，軟銀鷹首席投手教練倉野信次與運科部門一起協助調整腳部動作運用，而這個小動作的微調，在2025年球季當時就有一些跑掉，也稍微影響到了徐若熙的球威。而在近期的牛棚練投裡，徐若熙已慢慢找回舒服的投球動作，教練團也認為整體投球狀況比起先前都更加優異，符合過去所觀察的徐若熙最佳狀態。昨天的Live BP也可看出，不論直球與變化球的控球狀態，都比前一次的Live BP更好一些。由於整體動作調整花了一些時間，因此在熱身賽的出賽向後遞延，預期徐若熙將在本周的台日交流賽中登板，仍有機會在經典賽前調整到位。另一個狀態仍在調整中的旅日王牌古林睿煬，先前在日本火腿的自辦熱身賽中已實戰登板。不過雖然進度比徐若熙快，但古林睿煬也有投球動作還需要再調整的問題，得靠前母隊教練林岳平協助調整，上周在國家隊自辦熱身賽裡，投2局失2分，狀態還沒到最佳狀態。先前在日職春訓時，古林睿煬認為投球效率並不理想，而比賽過程裡明顯的壞球較多，因此如何能夠有效率的攻擊好球帶，將會是經典賽前的調整重點。