▲林心如和好友聚會的2張合照都帶著小海豚（紅框）一起入鏡。（圖／微博＠芒果撈小萌主）

▲林心如過去帶小海豚拍公益廣告時，也不讓小海豚露臉。（圖／翻攝自搜狐娛樂）

林心如日前帶著9歲女兒「小海豚」與舒淇、馮德倫、林熙蕾等人聚會，昨（22）日合照曝光後引發討論。只見小海豚身穿紅色外套罕見出鏡，身高已到媽媽肩膀以上，一雙長腿格外吸睛。林心如則身穿粉色新中式服裝，氣質依舊，看不出來已經50歲了。而照片中的小海豚雖未露正臉，但過去陳妍希曾誇過小海豚長相出眾，想必如今9歲的她應該也十分可愛。林心如2017年生下女兒小海豚後十分保護小孩，鮮少曝光女兒照片，因此小海豚這次罕見出鏡，立刻引發粉絲討論，關鍵字「林心如9歲女兒身高」甚至衝上微博熱搜。只見9歲的小海豚站在167公分的林心如旁邊，身高已經超過林心如肩膀，目測約有140公分高，一雙筆直大長腿相當吸睛，想必是遺傳父母的好基因。照片中一起聚會的明星還包含林熙蕾以及舒淇、馮德倫夫妻，舒淇表情搞怪，馮德倫則是露出悠閒笑臉，看得出來幾人私下相處氣氛自然融洽。林熙蕾也和老公身穿紅色情侶裝去拜年，外型依舊十分凍齡。網友看了也紛紛留言，「小海豚這是要逆天的節奏啊，基因太強大了！」、「小海豚的腿又長又直」、「林心如母女的新中式上衣好漂亮」、「比媽媽腿好看」、「林熙蕾也好美啊」、「馮德倫還是那麼帥」、「看第2張照片，舒淇太美了狀態好好」。而小海豚在照片中雖未露臉，但陳妍希過去曾在節目上誇過她的長相，大讚小海豚的五官實在「太漂亮了」，經常帶著兒子小星星和小海豚一起玩耍，陳妍希更笑說：「我還想認她當我未來的兒媳婦」，此言一出讓外界更加好奇小海豚的長相，但由於霍建華夫妻都很保護女兒，因此小海豚的正面照至今都未被公開過。