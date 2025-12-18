明星夫妻檔林心如、霍建華結婚9年多，育有女兒小海豚，感情一直都很甜蜜恩愛。但近日林心如在節目《再見愛人》分享，其實霍建華曾跟她發脾氣過；她說某次霍建華在開車時，她坐在副駕駛座上滑手機，結果霍建華突然情緒上來，竟反問她：「我是妳司機嗎？」讓林心如嚇一跳，從此霍建華開車時，她再也不敢把手機拿出來回訊息。
林心如坐車顧著滑手機 霍建華怒問：我是司機嗎
林心如近日擔任中國節目《再見愛人》第5季的觀察室嘉賓，她在節目上也跟大家分享自己與霍建華的夫妻互動，表示某次霍建華開車時，他們因為一些事情鬧得有點不開心，當下林心如沒多想，拿起手機就開始回訊息、處理工作，結果卻讓霍建華更生氣，反問她：「每次開車妳都看手機，我是妳司機嗎？」
林心如當下被霍建華的態度嚇到，後來也認真反省自己，笑說：「從此以後我再也不敢他開車我看手機了，我連訊息都不敢回」。而霍建華一向被外界視為好脾氣的男星代表，罕見動怒的事件曝光後，也讓觀察室的其他嘉賓露出驚訝表情。
Papi醬貢獻妙招 林心如：下次學起來
同場的網紅Papi醬則跳出來緩頰，表示自己老公也說過類似的話，後來她想到一個好方法，那就是把手機的內容唸出來跟老公分享，這樣老公就會有參與感，心情可能會比較好受。林心如聽後也覺得有道理，笑說：「我下次學起來」。
林心如、霍建華結婚9年 他為老婆客串《華燈初上》
49歲的林心如在2016年7月時，與小她4歲的霍建華於峇里島舉行浪漫婚禮，隔年就在醫院生下女孩小海豚。雖然夫妻倆鮮少同框放閃，但2021年林心如監製、主演的Netflix影集《華燈初上》有找來霍建華客串，當時夫妻倆久違同框飆戲，讓粉絲看得相當過癮；霍建華也用行動展現對老婆的力挺，可以看出兩人雖然偶有爭執，但還是非常相愛。
資料來源：微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
林心如近日擔任中國節目《再見愛人》第5季的觀察室嘉賓，她在節目上也跟大家分享自己與霍建華的夫妻互動，表示某次霍建華開車時，他們因為一些事情鬧得有點不開心，當下林心如沒多想，拿起手機就開始回訊息、處理工作，結果卻讓霍建華更生氣，反問她：「每次開車妳都看手機，我是妳司機嗎？」
林心如當下被霍建華的態度嚇到，後來也認真反省自己，笑說：「從此以後我再也不敢他開車我看手機了，我連訊息都不敢回」。而霍建華一向被外界視為好脾氣的男星代表，罕見動怒的事件曝光後，也讓觀察室的其他嘉賓露出驚訝表情。
同場的網紅Papi醬則跳出來緩頰，表示自己老公也說過類似的話，後來她想到一個好方法，那就是把手機的內容唸出來跟老公分享，這樣老公就會有參與感，心情可能會比較好受。林心如聽後也覺得有道理，笑說：「我下次學起來」。
林心如、霍建華結婚9年 他為老婆客串《華燈初上》
49歲的林心如在2016年7月時，與小她4歲的霍建華於峇里島舉行浪漫婚禮，隔年就在醫院生下女孩小海豚。雖然夫妻倆鮮少同框放閃，但2021年林心如監製、主演的Netflix影集《華燈初上》有找來霍建華客串，當時夫妻倆久違同框飆戲，讓粉絲看得相當過癮；霍建華也用行動展現對老婆的力挺，可以看出兩人雖然偶有爭執，但還是非常相愛。