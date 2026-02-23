我是廣告 請繼續往下閱讀

▲副總統蕭美琴巧遇蜻蜓停在眼鏡上，笑說有吉祥的意義。（圖／取自蕭美琴Threads）

農曆春節期間，不少政治人物馬不停蹄掃街拜年，副總統蕭美琴也全台走透透，笑說自己順便發送福袋順便「練深蹲」，腿力好才不怕走更多路；而她日前行程到嘉義時，竟意外有蜻蜓停在她的眼鏡上，她昨（22）日也對此發文表示，問AI後發現蜻蜓有著吉祥、蛻變、清正的意義，謝謝這隻蜻蜓穿越人群來找她，祝福七喜春來。蕭美琴春節期間到各縣市拜年，她昨在社群平台Threads上發出影片表示：「過年吃多了要記得運動，像我這樣發福袋順便練練深蹲，腿力強可以走更多的路！」只見影片中她遇到小孩、長輩都蹲下到對方的高度，誠意十足，也引大批網友表示：「好誠懇」、「好愛好愛美琴」、「謝謝咪琴南下」。而當蕭美琴行程走到嘉義時，在溫暖陽光中出現一隻蜻蜓，不偏不倚停在她的眼鏡框上，她問過AI後發現蜻蜓在文化上有著「吉祥、蛻變、清正」的意義。蕭美琴也發文表示，她要謝謝這隻蜻蜓，穿越人群來找她，也祝福七喜春來喔！對此，網友也紛紛指出：「蜻蜓遇到小泉進次郎是停在手上，遇到美琴是停在鏡框上，大吉大利！」、「從日劇得知蜻蜓象徵著『勝利之蟲』與不屈的武士精神，蜻蜓飛行時只進不退，被視為永不退卻、勇往直前的象徵」、「小生靈通常會受到善意的吸引而停留，相信美琴一定也是擁有至善靈魂的人」等。