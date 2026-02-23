我是廣告 請繼續往下閱讀

美國民主黨聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）日前在慕尼黑安全會議上，被問到「協防台灣」問題時，支支吾吾語塞，回應語焉不詳，遭到美國總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（JD Vance）連番猛轟。對此，歐加修-寇蒂茲強硬回應表示，自己當時只是在謹慎思考該如何回答，並反批川普說話前總是不動腦就脫口而出更加糟糕。歐加修-寇蒂茲昨（22）日在個人IG上，以限時動態方式分享影片與粉絲互動，回答了許多網友犀利的提問，其中就包括她在慕尼黑安全會議上談到台灣時的表現，被網友質疑在外交政策方面的議題應該要先做好功課。歐加修-寇蒂茲回應表示，「如果你認為我不懂外交政策，只是因為我在討論國際事務數個小時後，談到當今世界上最敏感的地緣政治議題之一時停下來思考，恐怕問題不在於我的理解能力，而是你們已經習慣了一位發言前從不先思考的總統」。歐加修-寇蒂茲批評川普說話前不用腦，而且也不在乎講出來的話語會造成什麼後果。歐加修-寇蒂茲認為在外交政策議題上，川普的表現才真的叫做災難，而且可能將美國帶向戰爭。歐加修-寇蒂茲13日出席慕尼黑安全會議時，被《彭博》主持人拉克瓦（Francine Lacqua）問及：「若中國對台動武，美國是否應該出兵保衛台灣？」歐加修-寇蒂茲支支吾吾、先是發出「呃」及「嗯」等停頓聲，然後才回應說，「我們希望確保永遠不會走到那一步，我們希望確保我們在所有的經濟研究和全球立場上都朝著避免任何此類衝突的方向移動，甚至讓這個問題根本不被提起」。歐加修-寇蒂茲的表現引發共和黨人、甚至部分民主黨人的批評，認為這暴露出她在外交政策經驗上的匱乏，尤其是在被視為是民主黨2028大選潛在總統參選人之一的情況下。川普狠酸歐加修-寇蒂茲的表現糟透了，甚至可能已經斷送她自己的政治生涯。川普還諷刺說「不知道她那麼笨」，並批評歐加修-寇蒂茲可能「不知道台灣是什麼地方」。