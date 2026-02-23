我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼林依晨（上、下左）為戲露背，言承旭（下右）也有多幕裸身的畫面，兩人有不少親熱戲。（圖／時創影業提供）

▲《同棲散策》是一部探討婚姻與性愛的台劇。（圖／時創影業臉書）

台劇男女神林依晨、言承旭出道20多年首度合作的影集《同棲散策》殺青至今已2年，卻遲遲未在台灣或中國任何平台播出，引發外界關注。今（23）日傳出卡關主因疑為兩人的床戲片段及台詞尺度太大才無法過審，恐需要進行刪減。對此，製作方周子娛樂否認有此問題，投資方時創影業也回應《NOWNEWS今日新聞》，表示該劇仍在後製階段，「還沒跟平台洽談到上檔問題喔」據《鏡週刊》報導，《同棲散策》已殺青2年卻遲遲沒有開播，原因恐與親密戲、劇情尺度過大有關，若想在中國的平台過審，可能需刪除部分片段。對此，與林依晨共同擔任《同棲散策》製作人的周子娛樂負責人周美豫回應，該劇目前還在後製階段，已與各大平台洽談，強調沒有相關問題。投資方時創影業也回應《NOWNEWS今日新聞》，《同棲散策》並沒有延誤上檔的情況，「因為都還在後製剪輯中，因此也還沒跟平台洽談到上檔問題喔」。時創影業同時也透露，2名主演在劇中雖有親密戲、浴室DIY的橋段，但都沒有到露點的程度。而《同棲散策》的預告片早在2024年的TCCF創意內容大會上就已曝光，林依晨飾演婚姻諮商師，言承旭則飾演律師，兩人同為高知識分子，結婚多年卻失去對婚姻的熱情，劇中將以大量露骨對話探討夫妻的親密關係。預告中林依晨在親熱時還伸手摸言承旭的褲檔，更有背部全裸的畫面，兩人確實都為藝術犧牲。《同棲散策》的導演則是曾靠《有生之年》拿下金鐘獎最佳導演的許肇任與林志儒，兩人再度聯手，想必會將人性的衝突以及婚姻脆弱的真實面刻畫得淋漓盡致。另外，有知情人士向《NOWNEWS今日新聞》表示，林依晨與言承旭雖然是第一次合作，但他們默契十足，鏡頭裡互動非常有火花。而言承旭久未登上小螢幕，演技絲毫不含糊，還是很有熟男魅力，讓拍攝現場多了許多小迷妹。