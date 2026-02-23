我是廣告 請繼續往下閱讀

日本東京晴空塔22日晚間發生重大事故，塔內電梯故障急墜停止運作，導致20人受困在電梯內，其他在觀景台的旅客也被迫滯留，狀況一直到今（23）日凌晨兩點多才排除，幸好所有人員均平安。對此，東武塔晴空塔公司宣布，23日將臨時休業並進行電梯檢查，以釐清事故發生原因。東武塔晴空塔公司發表聲明表示，22日晚間8時15分左右，連接東京晴空塔4樓與天望甲板的2部電梯在運行途中停止，其中1部電梯更發生事故，導致20名乘客受困於電梯內，直到翌日凌晨2時02分左右才解除受困狀況。東武塔晴空塔公司表示，所幸乘坐電梯的乘客中，無人出現身體不適或受傷情形，但因長時間受困，造成各位乘客極大不安與困擾，「我們在此致上最誠摯的歉意」。此外，受此影響，當時在觀景台的其他乘客在下樓時亦耗費較長時間，「對此造成的不便與困擾，我們再次深表歉意」。目前，電梯停止運行的原因仍在調查當中。為防止類似情況再次發生，東武塔晴空塔公司稱將對所有電梯進行全面檢查，徹底落實防範措施，同時持續確認安全性，並進一步強化管理體制。東京晴空塔23日將休業以調查電梯故障原因並檢查其他電梯，購買門票的民眾可以退款，至於24日是否正常營業，將在今日下午5時左右另行公布。