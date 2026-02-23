美國總統川普（Donald Trump）位於佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago），22日遭一名21歲男子持霰彈槍以及燃料罐闖入，最終男子遭到特勤人員擊斃。調查當局證實21歲男子是來自北卡羅來納州的馬丁（Austin Tucker Martin），馬丁家屬震驚表示全家都是川普鐵桿支持者，且馬丁平日非常安靜，也從未談論政治，不敢相信他會做出這樣的事來。
根據《美聯社》報導，馬丁在週日凌晨約1時30分，趁著其他車輛進出的空隙，駕車闖入海湖莊園北門的內圍警戒區。馬丁隨即被特勤人員攔住，當時馬丁帶著霰彈槍以及燃料罐與特勤人員對峙，特勤人員喝斥馬丁放下武器，馬丁未聽從指示，在放下燃料罐後舉起霰彈槍，特勤人員隨即開槍將其擊斃。
調查人員表示，全案目前仍在調查中，初步調查馬丁並沒有登記在案的前科，至於犯案動機以及其他細節將進一步釐清確認。
馬丁的表弟菲爾茲（Braeden Fields）受訪時震驚表示，馬丁個性內性，平日非常安靜，也從未談論政治，且馬丁並非槍枝愛好者，一家人更都是川普的鐵桿支持者，「不敢相信他會做出這種事，太不可思議了」。
菲爾茲說馬丁在當地高爾夫球場工作，每次拿到薪水時都會把一部分錢捐給慈善機構，「他連螞蟻都不會傷害，甚至不知道怎麼用槍」。
美國政治相關暴力事件層出不窮，事實上，川普的海湖莊園近年來幾乎每年都會遭人闖入，去年6月3日一名年僅23歲的男子雷耶斯（Anthony Thomas Reyes）在凌晨翻越圍牆試圖進入莊園，並表示希望向川普「傳福音」，還說要迎娶川普的孫女凱伊（Kai Trump），當場遭駐守的美國特勤局人員迅速將其攔截並逮捕。
不過22日當天川普與夫人梅蘭妮亞均不在海湖莊園，事發時川普人在白宮，梅蘭妮亞也在華盛頓地區。
