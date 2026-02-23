9天年假結束，今（23）日開工各地好天氣，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，下波變天時間落在周三（2月25日），一波又一波的鋒面接力報到，尤其228連假全台有雨、降雨時間長，下周也持續有鋒面影響，整體來看，從2月25日到3月10日，台灣附近水氣都比較多。
周三開始變天 苗栗以北有雨
賈新興透過臉書及YouTube指出，明（24）日午後，桃園以北山區、宜花東山區有零星短暫雨，周三微弱鋒面通過、東北季風影響，苗栗以北有零星短暫雨，午後北北基、宜花東、竹苗以南山區都有零星短暫雨，周四（2月26日）北海岸、基隆、東北角及宜蘭有零星短暫雨。
228假期水氣最多 周日全台有雨
賈新興接著說，周五（2月27日）再次受微弱鋒面通過影響，苗栗以北、宜蘭都有局部短暫雨，午後苗栗至嘉義、花東也有零星短暫雨。周六至周日（2月28日至3月1日），受鋒面通過影響，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，苗栗、高屏、花東有零星短暫雨。
賈新興提醒，周日算是水氣最多的一天，全台各地都有局部短暫雨。下周一（3月2日）台中以北、宜花東有零星短暫雨，台中以南山區有零星短暫雨。下周二（3月3日）又受鋒面通過影響，苗栗以北有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。
資料來源：賈新興YouTube
