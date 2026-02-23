我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園蘆竹昨天（22日）驚傳老父棄屍案！一名年約60歲、患有小兒麻痺的黃姓男子在家中病逝，高齡87歲的父親疑因失智且不知所措，竟以推車將遺體運往大新二號橋丟棄於埔心溪，隨後，警方循線在溪中尋獲遺體。由於老父說詞反覆，警方目前已報請檢察官與法醫相驗解剖，釐清男子死因。桃園一名年約60歲、患有小兒麻痺的黃姓男子，22日遭弟弟與弟媳發現失蹤後報警，不料警方登門訪查時，與其同住的87歲老父，起初堅稱兒子早已因病過世並完成火化。但在家屬與警方不斷追問下，老父才終於吐露實情，坦承兒子過世後他因不知所措，竟獨自用推車將屍體運往住家附近的大新二號橋，並將其丟棄於埔心溪中。根據《中時新聞網》報導，警方前往現場搜索後，果真在溪中尋獲男子遺體。據了解，這名高齡老父疑似患有輕微失智症，面對警方偵訊時神情恍惚且說詞反覆，對於細節交代不清。目前警方已將老父帶回分局進一步偵辦，並針對遺體進行報驗，以釐清該名男子的真正死因。