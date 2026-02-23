我是廣告 請繼續往下閱讀

日本媒體揭露，在日本眾議院大選期間，中國網軍操作資訊戰，在社群平台X散播數千篇文章和留言，試圖打擊日本首相高市早苗的形象和自民黨選情。對此，媒體人矢板明夫表示，類似討論對台灣而言並不陌生，台日面對相同挑戰，未來更需要在假訊息監測、情報共享與社會韌性上深化合作。矢板明夫昨（22）日在臉書發文表示，「據《日經新聞》2月22日獨家報導，在最近的日本眾議院選舉期間，X上出現約4000個被認為具有中國背景的帳號，組織性散布「反高市」訊息，這些帳號大量運用生成式AI圖片與流暢日文，集中放大「舊統一教會」等爭議議題，試圖塑造高市政權不可信任的形象，屬於典型的認知戰操作」。矢板明夫指出有評論認為，這場輿論操作之所以沒有形成更大影響，與高市早苗首相年初突然解散國會有關。由於從公告到投票僅約16天，外部勢力難以建立更大規模的帳號網與精準投放訊息，客觀上壓縮了干預空間。「也就是說，原本被在野黨批評為「沒有大義」（師出無名）的解散，在結果上反而削弱了輿論滲透的效果」。矢板明夫表示，高市早苗在2月20日施政方針演說中提出，將內閣情報調查室升格為「國家情報局」，並設立首相直屬的「國家情報會議」。「有分析認為，此次中國系帳號的曝光，正好凸顯日本強化情報體制的必要性，也顯示選舉已不再只是內政，而是國安議題」。矢板明夫進一步指出，從國際案例看，類似情況並不罕見。「加拿大安全情報局曾在2023年報告指出中國外交系統涉入選舉輿論，美國情報界也確認俄羅斯在2016年總統大選中長期投放假訊息。日本此次事件，正是這種全球認知戰趨勢的延伸」。矢板明夫最後結論，「對台灣而言，日本的討論並不陌生。台灣在2018年地方選舉期間就曾正式警告中國透過網路假訊息與輿論操作介入選舉。如今日本出現類似現象，意味兩國正面對相同的挑戰。未來台日合作，除了傳統安全領域，更需要在假訊息監測、情報共享與社會韌性上深化合作」。