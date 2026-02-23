我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆年後開工首日，行政院長卓榮泰今（23）日於行政院進行新春團拜，致詞時表示今天是年初七開工日，應該喝七喜跟可樂，象徵「七喜春來、可喜可樂」，至於待會將赴總統府出席五院院長茶敘，期盼行政、立法兩院必須充分合作，化解過去存在的障礙，新年一年過去不適宜的事情能夠暫時擱置，國家還有很多前瞻性的工作，大家必須齊步向前，往這個方向前進，也期許每位同仁都能在位置上「為國家打出全壘打」。卓榮泰致詞先是詢問同仁們新年過得如何？打趣稱只有副院長比較擔心（指關稅變數），看看去年一整年同仁、國人與百工百業的努力貢獻，確實值得欣慰，今天是年初七開工日，應該跟那天在記者會上喝珍珠奶茶一樣，應該喝七喜跟可樂，象徵「七喜春來、可喜可樂」。卓榮泰表示，未來這一年絕對充滿更多更多的挑戰，年還沒過完，台美關稅談判的過程又發生劇烈的變化。那現在全國也都在看，接下去如何在已經既有的談判基礎上，能夠確保台灣最優惠條件，談判團隊與各部會，還要加足馬力，全速地來做各項必要的工作。卓榮泰說，去年經濟發展成長率達8.63%，接下來該努力如何讓經濟發展成果讓全民共享，此外在總統賴清德四大優先的工作指示底下，國家已經在升級，進步到競逐太空、探索海洋的時代，無論是太空的事業、軍工的事業與海洋的探索，都有跟過去截然不同的能量。卓榮泰表示，未來在國家的發展方面，會朝向一個開放、富強、安全的目標，大家一起努力前行。那也有在這樣的情況底下，才能夠從經濟發展之後，化整為一個更公平的社會秩序與全民共享。卓榮泰也期盼，中央在行政、立法兩院也必須要更充分的合作，化解過去存在的一些很多的障礙，稍後總統賴清德就會召集各位院長茶敘，過去有一些不適宜的事情，在往後新的這一年開始，能夠把它暫時地擱置起來，國家還有很多前瞻性的工作，必須大家齊步向前。卓榮泰也說，換句話說，如果行政、立法兩院互動更積極、更順暢的話，那同仁們工作量就會越來越大，但現在是一個不怕挑戰的時代，所以如果行政、立法兩院的工作能夠順利推動，自己也要拜託副院長、秘書長，還有所有政委跟同仁，在未來新的工作來臨之際，能夠不懼艱難、不懼挑戰，大家分工合作、彼此聯繫，才能夠因應新變局。卓榮泰期盼，新的一年能夠朝可以掌握、期待與規劃的方向來走，走向富強、開放與安全的國家，最後也勉勵同仁找到自己的定位，在每個位置都能夠為國家打出全壘打，投出漂亮的三分球，所以每個位置在國家運作中都不可獲缺，希望未來這一年能夠彼此充分合作跟努力。