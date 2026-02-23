我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川年前宣布將請辭副市長一職，以投入國民黨新北市長初選，他的最佳拍檔台北市長蔣萬安今（23）日開工就被問到會不會捨不得、不忍心簽下李四川辭呈？蔣萬安屢屢大笑，但也顯得無奈表示，開工第一天就被問這個問題，這甘有道理？李四川年前完成輝達總部簽約，震撼宣布將在二月底請辭，投入黨內初選，動向備受關注。蔣萬安今開工上班，被問到心情如何？辭呈忍心簽下去嗎？他屢屢尷尬大笑說：「今天開工第一天，大家就一直問我這個問題，這甘有道理？之後有進一步消息就會和大家報告。」關於他之前曾說要把川伯牽牢牢，蔣萬安也被問到是否有準備新歌，像是〈分手快樂〉之類的？他提到：「過年期間大家都看到我和川伯合體唱歌的影片，我想會持續練歌，之後大家就會再聽到。」至於新的副市長人選有誰？蔣萬安則強調，開工就專心全力拚市政，他很感謝過年期間辛苦輪值的同仁，接下來還有很多市政規劃要動起來，期許大家全力以赴。另外，針對過年期間曾合體台中市議員參選人涂力旋、新竹立委徐欣瑩等人拍影片，被認為是在當「母雞」要帶小雞，蔣萬安說，他很榮幸大家找他幫忙，能為大家送上祝福都是好事，更祝福大家開工大吉。不過，當被問到只要大家找他，他都會答應幫忙擴散母雞效應嗎？蔣萬安沒有正面給出答案。